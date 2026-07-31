Aston Martin F1 a enfin ’recommencé à faire la course’ en Hongrie

Le Grand Prix d’Hongrie était un week-end d’une importance capitale pour Aston Martin F1, qui apportait un package d’évolution colossal sur son AMR26. L’objectif était de revenir dans le peloton après avoir affiché un retard énorme, et le directeur des opérations en piste, Mike Krack, a confirmé que cet objectif avait été atteint, avec une certaine satisfaction. Il assure toutefois que ce n’est que le début des progrès.

Ces progrès sont déjà impressionnants, avec environ deux secondes au tour de récupérées sur les leaders, et donc sur les autres équipes, mais la remontée entamée pourrait se poursuivre avec un nouveau moteur qui arrive après la pause.

"Je pense que nous sommes venus ici et nous avons dit que le principal objectif était de recommencer à faire de la course" a déclaré Krack. "Je pense que nous y sommes parvenus. Le package d’améliorations fonctionne, et maintenant nous devons apporter les prochaines étapes."

"L’attente était une amélioration du temps au tour ou une amélioration en pourcentage de performance. Et vous ne savez jamais ce que la concurrence apporte, vous ne pouvez donc pas dire ’je serai devant un tel, ou je serai derrière un tel’. Donc dans ces situations, vous devez être factuel et vous en tenir aux chiffres."

"Et puis vient la compétitivité qui est manifestement influencée par beaucoup de choses. Si vous vous souvenez de jeudi, j’ai dit’où allons-nous finir ? Nous ne le savons pas’. Le milieu de grille est tellement serré qu’on ne peut pas vraiment savoir avant."

Les deux pilotes ont suivi des stratégies très différentes en course. Tous deux ont pris le départ en pneus tendres, comme cela a souvent été le cas en 2026, et Krack admet que c’est aussi le genre de désavantage provoqué par le retard en performance.

"Je pense qu’il ne faut pas oublier non plus l’aspect pneumatique. Une fois de plus, nous avons fait des choix de pneus alternatifs, et je pense qu’ils étaient très bons. Mais cela fait partie de l’ensemble du jeu."

"Si vous avez une voiture capable de le faire, vous faites peut-être des choix moins conservateurs sur les pneus, et alors tout le reste fonctionne mieux. Donc dans l’ensemble, cela va toujours de paire avec l’énergie, avec l’adhérence, avec les pneus que vous montez, avec les stratégies que vous choisissez."

Alonso a eu l’avantage pendant la majeure partie de la course, jusqu’à ce qu’il devienne l’un des plusieurs pilotes à passer aux pneus tendres sous la VSC tardive provoquée par l’abandon d’Oscar Piastri. Cela l’a fait rétrograder derrière son coéquipier.

"Nous avons été flexibles en termes de stratégie, et nous avons essayé différentes choses avec les deux voitures. Elles ont fini proches l’une de l’autre. Nous avons aussi eu la VSC qui s’est terminée au même moment où Fernando était dans la voie des stands, ce qui a certainement fait perdre quelques secondes."

Après une série de problèmes de fiabilité en course, le Luxembourgeois ne cache pas sa satisfaction d’avoir vu la fiabilité s’allier à ce regain de performance ce week-end : "Je pense que ce n’est pas un secret que nous avons eu des problèmes au début de l’année."

"Et vous ne regardez pas seulement le développement de la performance, mais vous regardez aussi la fiabilité. Parce qu’aucune performance au monde ne vous aidera si la voiture tombe en panne, et vous ne pouvez pas développer votre performance si la voiture tombe en panne."

"Nous l’avons dit à de nombreuses reprises au début de l’année, la chose la plus importante est que nous finissions les courses, que nous apprenions la motricité, les passages de vitesses, la gestion de l’énergie. Et je pense que ce n’est que par un apprentissage étape par étape que vous pouvez rendre la voiture fiable en résolvant les problèmes que vous rencontrez."

Interrogé sur la marge de progression qu’il reste à l’équipe, entre le moteur évolué et les modifications châssis, Krack reste prudent : "C’est difficile à dire. Nous le saurons lors des prochains événements, si nous trouvons plus de performance ou non."

"Nous avons perdu un peu de temps ce week-end avec Lance après le problème en EL1, il n’a donc pas roulé en EL2. Donc c’est sûr que nous avons manqué d’un peu de temps pour tout optimiser. Nous partons de là, et nous verrons ce que nous pouvons débloquer lors des prochaines courses."

"Nous n’avons pas beaucoup roulé jusqu’à présent, donc tout était nouveau. Nous avons eu des problèmes, nous essayons donc de bien analyser les données. Et ensuite nous verrons à Zandvoort si nous pouvons tirer davantage de ce package."