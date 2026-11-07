Herta valide enfin sa Superlicence, Cadillac F1 espère profiter de la pluie au Brésil

Le vendredi du Grand Prix du Brésil a été particulièrement réussi pour Colton Herta, qui a eu son point de Superlicence nécessaire pour faire la demande et obtenir le précieux sésame à l’avenir. Le troisième pilote Cadillac F1 avait besoin de boucler 24 tours pour avoir ce 40e point et être éligible à la Superlicence, ce qui pourrait lui permettre d’obtenir un baquet en Formule 1 l’année prochaine.

L’Américain s’est félicité de rouler enfin à Interlagos, un circuit qu’il a adoré, et s’est félicité d’avoir pu obtenir des données pour aider les titulaires pour la suite du week-end. Il apprécie le fait d’avoir disputé ses troisième essais libres en autant de week-ends.

"Tout est terminé ici au Brésil avec les Essais Libres 1 et quel tracé fantastique. C’est la première fois que je roule ici et c’était vraiment très amusant" a déclaré le pilote américain.

"C’est toujours un privilège de piloter la voiture, et pouvoir le faire trois week-ends de suite était incroyable. J’espère que les données pourront aider Checo et Valtteri au fur et à mesure que nous construisons notre week-end."

Sergio Pérez n’était pas présent en EL1 puisqu’il a laissé rouler Herta dans sa voiture, et il a donc pris le train en marche en EL2, sans pour autant se sentir en retard. Mais il admet que le facteur météorologique sera crucial.

"Bonne première séance pour moi. Les conditions météorologiques changeantes pourraient définitivement créer des opportunités pour nous ce week-end. Nous n’avons pas encore pris de décision finale sur le fait de prendre un moteur supplémentaire et donc une pénalité" a noté le Mexicain.

"C’est donc quelque chose dont nous discuterons ce soir avant de décider de notre approche pour le reste du week-end. Nous savons que tout peut arriver, particulièrement dans ces conditions, et nous serons prêts à saisir toutes les opportunités qui se présenteront."

Valtteri Bottas était positif après la journée, alors qu’il a apprécié revenir à Interlagos : "Les EL1 se sont bien passés et le rythme était encourageant, tandis qu’en EL2 nous nous sommes davantage concentrés sur les relais longs et la compréhension de la voiture sur un relais plus long."

"Interlagos est toujours un super circuit à piloter, c’était donc bien d’y revenir. Nous allons nous plonger dans les données ce soir pour voir où nous pouvons trouver un peu plus de performance et nous mettre dans la meilleure position possible pour les qualifications."