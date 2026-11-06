Hamilton a vécu ’une journée difficile’, Beganovic a bien travaillé sous les couleurs de Ferrari

Ferrari n’a pas connu une journée aussi flamboyante que les vendredis à Austin et Mexico, en ce début de week-end de Grand Prix du Brésil, avec aucune voiture dans le top 5 pour conclure ce vendredi. Mais Lewis Hamilton reste positif, en dépit d’une deuxième séance qui a constitué une régression, et il est convaincu qu’il sera possible de tirer davantage de performance de la SF-26 pour les qualifications.

Le Britannique a expliqué que le resurfaçage et les changements apportés à la piste ont compliqué les possibilités de percevoir le niveau de performance de la monoplace, étant donné qu’il est difficile de peaufiner le comportement de la voiture.

"La journée a été difficile. La piste est très bosselée et glissante, ce qui nous a empêchés de trouver la bonne plage de température pour les pneus" a expliqué le septuple champion du monde.

"Les EL1 se sont bien passés, mais les EL2 étaient bien plus compliqués. Nous avons recueilli de nombreuses données utiles ; nous allons donc les analyser avec l’équipe ce soir afin de déterminer comment améliorer la voiture avant les qualifications de demain."

Dino Beganovic est heureux de l’heure d’essais qu’il a disputée à Interlagos, même s’il a dû faire beaucoup de choses pour aider la Scuderia. Il reconnait que rouler sous les couleurs de Ferrari est un sentiment unique.

"C’est toujours bien de revenir dans une Formule 1 avec Ferrari, et c’est un moment spécial de mettre la combinaison rouge et de monter dans la voiture rouge, donc c’était une nouvelle séance spéciale pour moi" a déclaré le Suédois.

"On avait beaucoup de choses à voir aujourd’hui, on a mis des grosses grilles de capteurs sur la voiture pour récupérer beaucoup de données sur la voiture. On y est parvenus mais une fois arrivé sur le run en pneus tendres j’ai eu un souci qui a réduit ma séance."

"C’est incroyable, c’est un rêve à chaque fois, et à chaque fois que je suis dans la voiture, je gagne en expérience, et j’ai l’impression à chaque fois de reprendre là où je m’étais arrêté, donc c’était très bien."

Fred Vasseur, le directeur de l’équipe, n’a pas voulu s’inquiéter de la sixième place de Hamilton et de la septième place de Charles Leclerc ce vendredi, assurant qu’il faut juste dompter la SF-26 d’une manière différente.

"C’était une journée difficile pour nous, mais on ne se concentre pas sur le vendredi, on fait ce qu’on doit faire et c’est serré. On verra demain, on a beaucoup de travail ce soir, beaucoup de choses à améliorer car on n’était pas très contents de l’équilibre et de la voiture"

"La voiture est totalement différente de ce qu’elle était la semaine dernière, et ce n’est pas étonnant car l’asphalte est à l’opposé de la semaine dernière, et c’est une clé pour le comportement de la voiture, mais on se concentre sur le positif et on va voir ce qu’on peut faire."