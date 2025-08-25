Herta pourrait tenter le passage en F2 pour intégrer Cadillac F1

Cadillac F1, en voie d’annoncer une équipe de pilotes expérimentés pour sa première saison en 2026 avec Valtteri Bottas et Sergio Perez, a donc réduit à zéro les chances pour un jeune pilote américain de rejoindre l’équipe, du moins pour la première année.

Mais tout n’est pas fini, loin de là ! Colton Herta, pilote d’IndyCar, qui avait été évoqué pour rejoindre l’équipe pendant sa phase de construction sous le nom Andretti Global, pourrait envisager un passage en Formule 2 pour accumuler les points nécessaires à l’obtention de sa super licence et accéder ainsi à la Formule 1.

Lors de l’annonce de l’intérêt d’Andretti pour entrer en F1 avec une équipe américaine, de nombreux fans se sont demandés : l’équipe signera-t-elle un pilote américain ? Dès le départ, Colton Herta, star montante de l’IndyCar et lié à l’équipe Andretti, semblait être un choix évident.

Cependant, après le retrait de Michael Andretti, l’équipe est devenue Cadillac F1, dirigée désormais par Dan Towriss, qui a longtemps soutenu des pilotes comme Herta.

Les chances de Colton Herta d’entrer en F1 avec Cadillac dépendaient de ses performances en IndyCar. Cependant, avec Alex Palou qui domine et Herta actuellement 8e du championnat, avec seulement 31 points de super licence, ses chances d’obtenir les 40 points nécessaires se sont amenuisées.

Il aurait dû terminer 4e du championnat IndyCar pour obtenir les 9 points manquants. La possibilité de rejoindre la F2 est donc ouverte au pilote américain.

Bien que Herta ait signé un contrat lucratif avec Andretti en IndyCar, il pourrait encore avoir la liberté de poursuivre une carrière en Europe grâce aux liens de l’équipe avec Cadillac F1. Quand on lui a demandé si un passage en F2 était envisageable, Herta a répondu qu’il avait "entendu des rumeurs", mais n’a pas démenti cette option.

"J’ai aussi entendu ces rumeurs. Pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs."

Herta n’a pas nié que la F2 était une option potentielle. Son expression "pour l’instant" implique également qu’il s’agit d’une situation qui pourrait finalement devenir possible. Sa réponse ? Un sourire malicieux !

Herta a finalement précisé qu’il ne voulait pas précipiter un passage en F1 et qu’il préférait se concentrer sur l’IndyCar et la conquête du championnat. Cependant, si une opportunité se présente, il devra réfléchir sérieusement à une décision. Son passage en Europe, notamment en F2, pourrait durer plusieurs années avant d’atteindre la F1, et il ne faut pas oublier que ce choix ne garantit pas l’obtention immédiate de la super licence.