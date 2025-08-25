Piastri : Un pilote ’pas parfait’ mais qui est prêt pour son premier titre en F1

En moins de trois ans de présence en Formule 1, Oscar Piastri est passé de pilote débutant très prometteur à leader du championnat et prétendant à un premier titre de Champion du Monde de Formule 1.

Grâce à une McLaren F1 très compétitive, il se bat contre Lando Norris, son équipier, pour décrocher la couronne chez les pilotes, Max Verstappen étant encore en lice mais déjà très loin avec 97 points de retard.

Preuve des progrès de Piastri cette saison, avec encore 10 Grands Prix à disputer, il lui manque seulement huit points pour égaler son total de l’an passé. Il a déjà remporté six victoires, soit quatre de plus que l’année précédente et signé 12 podiums (quatre de plus que l’année précédente également). Il a aussi marqué dans tous les Grands Prix jusqu’à présent.

"Particulièrement ces six derniers mois, c’est incroyable – il n’y a pas d’autre façon de le dire," répond Piastri au site officiel de la F1 lorsqu’on lui demande de réfléchir au chemin parcouru avant la bataille finale qui va se jouer sur un peu plus de trois mois.

"À la fin de l’année dernière, nous avons évidemment eu un peu plus de succès, avec le titre des constructeurs, mais cette année a été complètement différente. Nous arrivons sur les week-ends en sachant qu’on va probablement se battre avec son équipier pour la victoire, c’est une position unique à occuper et plutôt cool. Donc oui, ça a été beaucoup de fun."

Bien que sa position dans la hiérarchie ait évolué, son attitude calme et posée, tant sur la piste qu’en dehors, n’a pas changé. Il a ainsi récemment été comparé à Alain Prost. Comment fait-il pour garder un tel sang-froid ?

"Regarder ce que les pilotes sont capables de faire, et aussi parfois leurs faiblesses, c’est toujours intéressant. Et savoir que même des pilotes qui ont remporté plusieurs championnats du monde avaient encore des faiblesses, c’est quelque chose de réconfortant."

"Je pense que je ne suis pas un pilote parfait. Je ne pense pas qu’il y en ait, mais être comparé à certains des meilleurs pilotes de l’histoire de la F1, c’est quelque chose de très agréable."

Piastri peut également compter sur l’aide de Mark Webber. Jacques Villeneuve a récemment déclaré qu’il serait un atout précieux pour la fin de saison.

"Il est très utile d’avoir Mark autour de moi. Il a lui-même été en lice pour un titre, donc je pense qu’il ressent certaines émotions. Ses conseils sont très précieux, non seulement pour la bataille du championnat, mais cela a commencé dès que nous avons commencé à travailler ensemble."

Avec neuf points d’avance seulement sur Norris, l’Australien sait qu’il est très loin d’avoir gagné.

"On est très proches, et on pousse l’un l’autre à donner le meilleur de nous-mêmes. Il n’y a aucune tension en dehors de la piste. On s’entend très bien. Bien sûr, quand nous sommes sur la piste, l’objectif est de gagner et de marquer autant de points que possible. C’est une dynamique intéressante."

"Je ne suis pas du tout préoccupé par l’écart de points qui est passé à neuf seulement. Les premières courses de l’année ont été très fortes, et je pense que les dernières courses ont aussi été bonnes. Je me sens en forme et prêt pour la suite."