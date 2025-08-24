Cadillac F1 est prête à annoncer un duo Bottas - Perez pour 2026

Selon des informations recoupées par Nextgen-Auto.com, Cadillac F1 est prête à annoncer ses deux pilotes pour la saison 2026, la première de l’histoire de l’équipe américaine.

Alors que nous vous rapportions il y a quelques jours que Cadillac avait choisi Valtteri Bottas comme premier pilote, l’accord ayant été validé avant la pause estivale, la filiale de General Motors a également conclu un accord avec Sergio Perez.

Le retour du pilote mexicain en F1 l’année prochaine se confirme donc, formant un duo très expérimenté avec Bottas. Cadillac devrait annoncer Bottas et Perez dès cette semaine.

C’est donc la fin des espoirs de certains jeunes pilotes comme Felipe Drugovich ou Jak Crawford.

Mick Schumacher, qui comptait aussi sur une titularisation, pourrait être recruté comme 3e pilote et participer au programme Cadillac en Endurance et au Mans, en remplacement de Jenson Button.