Cadillac F1 reconnait enfin une titularisation possible de Herta pour 2027

L’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac continue de susciter des interrogations, malgré les assurances données par la direction de l’écurie américaine concernant les contrats de ses deux pilotes. Dan Towriss, PDG de Cadillac, a enfin reconnu que certaines performances du Finlandais en course faisaient actuellement l’objet de discussions internes, tout en laissant ouverte la possibilité d’une titularisation de Colton Herta dès 2027. Le pilote américain, engagé cette saison en Formule 2, poursuit de son côté ses apparitions en essais libres afin d’obtenir les points nécessaires à sa Super Licence. Une situation qui pourrait faire évoluer les plans de Cadillac pour sa deuxième année en Formule 1.

Alors que Cadillac prépare déjà sa deuxième saison dans la catégorie reine, la composition de son duo de pilotes pour 2027 reste au centre des discussions.

En marge du Grand Prix des États-Unis, Marcin Budkowski, directeur de l’écurie, avait refusé de confirmer publiquement les situations contractuelles de Valtteri Bottas et Sergio Pérez.

C’est finalement son supérieur, Dan Towriss qui a apporté quelques précisions. Le PDG de Cadillac a assuré que les deux pilotes étaient bien sous contrat, sans pour autant garantir que la composition actuelle de l’équipe resterait inchangée la saison prochaine.

La situation de Valtteri Bottas semble particulièrement suivie par la direction de Cadillac. Le Finlandais a connu plusieurs Grands Prix difficiles cette saison, notamment à Singapour, où Sergio Pérez avait été tout près de lui prendre un tour. Sa prestation au Grand Prix des États-Unis s’est révélée nettement plus encourageante, mais elle n’a pas complètement dissipé les interrogations concernant son rythme en course.

Towriss a reconnu que les performances de Bottas faisaient actuellement l’objet de discussions au sein de l’équipe.

"Je pense que nous pourrons en dire davantage sur ce que nous faisons concernant nos pilotes au cours des prochaines semaines."

"Évidemment, nous avons Checo et Valtteri sous contrat, nous apprécions beaucoup ce qu’ils font. Évidemment également, Valtteri a connu quelques courses où il manquait de rythme en course, donc nous en discutons, et nous verrons ce qui se passera."

Ces déclarations entretiennent donc une certaine incertitude autour de l’avenir du Finlandais, même si son contrat constitue toujours le cadre officiel de sa relation avec Cadillac.

La direction semble vouloir prendre le temps d’évaluer ses différentes possibilités avant de communiquer davantage sur son programme pour 2027.

"Il y a toujours une possibilité" pour Colton Herta

Parmi les candidats susceptibles de rejoindre Cadillac figure Esteban Ocon... mais aussi Colton Herta, dont le parcours vers la Formule 1 reste étroitement lié à l’obtention de sa Super Licence.

Interrogé directement sur la possibilité de voir le Californien accéder à un baquet de titulaire dès la saison prochaine, Towriss n’a pas fermé la porte.

"Oui, il y a toujours une possibilité."

Cette réponse confirme que Herta reste une option envisagée par Cadillac, même si plusieurs obstacles doivent encore être surmontés avant qu’une éventuelle titularisation puisse se concrétiser.

Le pilote américain a notamment participé à la première séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis, sur le Circuit des Amériques. Cette apparition lui a permis de se rapprocher du total de points nécessaire à l’obtention de sa Super Licence, indispensable pour participer au championnat du monde de Formule 1.

Herta devra toutefois bénéficier d’autres occasions de rouler lors des prochains Grands Prix pour conserver une possibilité de devenir titulaire en 2027. En effet, les deux dernières manches de Formule 2 ne peuvent plus lui permettre, à elles seules, d’obtenir les points qui lui manquent.

Les séances d’essais libres en F1 représentent donc une opportunité particulièrement importante pour le Californien dans les prochaines semaines.

Cadillac veut franchir un cap avec sa monoplace de 2027

Au-delà des interrogations concernant ses pilotes, Cadillac poursuit son développement en vue de sa deuxième saison de Formule 1.

L’écurie américaine, qui a fait ses débuts dans le championnat cette année, continue de renforcer son organisation et de travailler sur sa future monoplace. Towriss se montre particulièrement satisfait des progrès accomplis en interne depuis la mise en place du projet.

"Nous continuons simplement à construire, chaque jour, chaque semaine, chaque mois."

"Même au niveau de l’équipe, nous avons commencé comme un groupe d’individus, puis les activités en piste nous ont rapprochés, et les progrès réalisés au sein de l’équipe ont été considérables."

"Évidemment, beaucoup de travail est consacré au développement de la voiture de 2027, et nous allons simplement continuer à pousser. Nous sommes une toute nouvelle équipe en Formule 1."