Comment Red Bull décidera entre Hadjar et Tsunoda ?

Comment Red Bull décidera-t-elle de son deuxième pilote à mettre dans son équipe principale, Red Bull Racing, en 2026 ?

La question ne sera pas facile à trancher pour le Dr Helmut Marko et Laurent Mekies, en concertation. Le consultant au sport automobile et le directeur d’équipe font des points réguliers sur les performances de chaque pilote et la décision sera prise vers la fin du mois d’octobre.

Pour l’Autrichien il est déjà clair que "le choix devrait se résumer aux pilotes de notre pool actuel". Isack Hadjar fait figure de favori pour remplacer Yuki Tsunoda mais le sort du Japonais est loin d’être scellé.

Laurent Mekies a expliqué comment il déterminerait qui pilotera pour l’équipe l’année prochaine.

Interrogé sur les critères qu’il analyserait pour décider qui pilotera aux côtés de Max Verstappen l’année prochaine, Mekies a déclaré : "Le rythme en qualifications et le rythme en course."

"C’est aussi simple que ça."

Ce qui vaut au Français de souligner que Tsunoda n’est pas du tout exclu des considérations. Même si Tsunoda n’a pas réussi à marquer de points lors de sa dernière course, très brouillonne, à Monza, le Japonais s’était bien comporté avant cela, avec une place dans le top 10 après les qualifications.

"La course de Yuki était difficile à lire en raison du trafic lors du premier relais et des dégâts lors du deuxième. Dans son cas, je regarde les qualifications et je les considère toujours comme un élément d’un bon week-end."

"Il était à deux dixièmes de Max en Q1, et Max n’était pas vraiment lent déjà car le rythme était déjà très élevé et compétitif dans le peloton."

"Puis, il était à deux dixièmes de Max en Q2, et il ne fait aucun doute que tout le monde attaque à 100 % de nos jours en Q2."

"Oui, l’écart était plus grand en Q3, mais d’abord, il a placé la voiture en Q3, ce qui est une très bonne performance.Et ensuite, il a été premier sur la piste en Q3, ce qui n’a pas aidé (pour les aspirations)."

"Le rythme sur les courts relais était un très bon élément pour Yuki. Malheureusement, pour son rythme de course, c’est frustrant de ne pas avoir de données de course propres."

"Mais tout comptera au moment de nos évaluations."

Tout cela contraste avec la remontée d’Isack Hadjar de la dernière place à la 10e, pour un point.

"Il est clair qu’Isack a sorti une performance exceptionnelle en course," sourit Mekies.