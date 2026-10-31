Hadjar convoqué par la FIA, au cœur d’une polémique après avoir repoussé un fan à Mexico

Isack Hadjar se retrouve au centre d’une polémique dans le paddock du Grand Prix de Mexico après la diffusion d’une vidéo le montrant repousser brusquement un spectateur qui tentait d’obtenir un selfie. Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont suscité de nombreuses réactions, tandis que le Français a été convoqué par les commissaires de la FIA pour un comportement présumé inapproprié, sans que la convocation précise la nature exacte des faits examinés. Cet épisode intervient après une première séance d’essais libres difficile pour le pilote Red Bull et relance les interrogations sur la place toujours plus importante des invités et des VIP dans le paddock de Formule 1.

Le week-end mexicain d’Isack Hadjar a commencé dans une atmosphère particulièrement tendue. Après avoir rencontré des difficultés techniques lors des essais libres 1, le Français a été filmé dans une altercation avec un spectateur qui cherchait à prendre une photo avec lui dans le paddock de l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux (à voir dans la vidéo ci-dessous), le spectateur s’approche du pilote Red Bull pour tenter d’obtenir un selfie. Il semble ensuite vouloir passer un bras autour de lui, malgré les réticences apparentes du Français.

Visiblement agacé, Hadjar finit par repousser brusquement l’homme pour l’écarter de son chemin.

La séquence ne permet toutefois pas de reconstituer avec certitude l’intégralité de l’échange. Les propos tenus par les deux personnes ne sont pas audibles et une partie de la scène est masquée par le passage d’un officiel devant la caméra.

D’après les images disponibles, Hadjar semble avoir indiqué qu’il ne souhaitait pas être photographié, mais le spectateur aurait continué à solliciter un selfie avant que le pilote ne le repousse.

Hadjar convoqué par les commissaires de la FIA

L’incident a rapidement pris de l’ampleur après la diffusion de la vidéo, plaçant le jeune Français sous le feu des critiques.

La FIA a depuis convoqué Hadjar devant les commissaires pour un comportement présumé inapproprié, qualifié de "mauvaise conduite" dans la procédure.

Il convient toutefois de préciser que la convocation ne mentionne pas explicitement l’altercation avec le spectateur. Aucun lien formel entre les deux événements ne peut donc être établi sur la seule base de ce document.

La nature exacte des faits examinés par les commissaires reste ainsi à confirmer.

Hadjar was NOT happy 😭💀 #F1 | #MexicoGP https://t.co/wd9sErh11h — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 30, 2026

Cette affaire survient alors que Hadjar venait de vivre une première séance d’essais libres frustrante au volant de sa Red Bull RB22.

Le Français a rencontré un problème de groupe propulseur qui l’a privé d’une partie de son programme de roulage. Malgré son retour en piste, il n’a pu faire mieux que le 11e temps, à 1"417 de Charles Leclerc, auteur de la meilleure performance de la séance avec sa Ferrari.

Hadjar a également été devancé par Ayumu Iwasa, qui participait à cette première séance au volant de la Red Bull habituellement confiée à Max Verstappen.

Le pilote japonais, remplaçant temporairement le quadruple champion du monde dans le cadre des séances réservées aux jeunes pilotes, a signé le cinquième temps, devant Hadjar.

Verstappen a ensuite retrouvé son baquet pour les essais libres 2.

Verstappen avait déjà dénoncé un paddock devenu « un zoo »

L’altercation impliquant Hadjar intervient dans un contexte où la fréquentation du paddock et les sollicitations permanentes des pilotes font régulièrement débat.

Max Verstappen s’était lui-même exprimé sur le sujet quelques semaines auparavant, lors du Grand Prix de Singapour.

Dans un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf, le quadruple champion du monde avait comparé le paddock de Formule 1 à un zoo.

"C’est comme un zoo. Souvent, il n’est même plus possible d’avoir une conversation avec quelqu’un. Ce n’est vraiment plus possible. Alors, je passe essentiellement de ma chambre au garage et à la voie des stands."

"Même dans nos propres espaces d’hospitalité, il y a beaucoup d’invités qui veulent quelque chose de vous. Bien sûr, ils ont de bonnes intentions, mais j’ai aussi besoin de pouvoir me reposer sans être constamment dérangé."

Verstappen reconnaissait néanmoins que cette attention faisait partie des conséquences de la notoriété et des succès obtenus en Formule 1.

"Je sais que cela fait partie du jeu. Et que plus vous êtes performant et plus vous avez accompli de choses, plus les gens veulent être près de vous. De ce point de vue, c’est aussi une bonne chose."

Ces déclarations trouvent un écho particulier après la diffusion de la vidéo impliquant son coéquipier.

Si les circonstances exactes de l’altercation restent à établir, les images soulèvent à nouveau la question des limites à respecter dans les interactions entre pilotes et invités, notamment lorsqu’un pilote manifeste son refus d’être photographié ou touché.

Pour Hadjar, la priorité sera désormais de clarifier la situation, alors que la convocation de la FIA ne précise pas encore les faits qui lui sont reprochés.

Le Français devra également tenter de se reconcentrer sur son week-end sportif, déjà perturbé par les problèmes techniques rencontrés lors de la première séance d’essais libres à Mexico.