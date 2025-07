Helmut Marko est-il le prochain sur la liste des départs de Red Bull ?

Red Bull doit-elle continuer sa révolution et s’attaquer aussi à sa partie autrichienne qui gère le sport automobile, à commencer par le Dr Helmut Marko ?

Certains le pensent, dont l’ancien pilote de F1 Christijan Albers, consultant sur les Grands Prix pour la télévision néerlandaise.

Il a exhorté le conseiller sportif de Red Bull à quitter l’écurie, déclarant que l’homme de 82 ans avait atteint sa « date d’expiration » !

Ces commentaires font suite au départ surprise, mercredi, de Christian Horner, qui a quitté l’écurie autrichienne après plus de 20 ans en tant que directeur d’équipe et PDG.

La raison exacte du départ de Horner n’a pas été annoncée par Red Bull GmBh ; Laurent Mekies a été confirmé pour le remplacer.

Cela marque le début d’un nouveau chapitre pour l’écurie de Milton Keynes (à lire ici), des mots qui ont fait réagir Albers qui est impatient de voir Marko quitter l’organisation pour laisser la place à une « nouvelle génération ».

"J’ai lu les mots de Marko, le nouveau chapitre... Mais si on veut vraiment un nouveau chapitre, je pense qu’il est temps qu’il atteigne également sa date d’expiration," a déclaré Albers.

"À en juger par certaines de ses déclarations, elles sont décalées. Je me demande s’il devrait rester à ce poste. Il est peut-être temps d’opérer un changement radical et d’inaugurer une nouvelle génération en profondeur."

Marko a rejoint Red Bull dès le début de son aventure en F1, tout comme Horner. Le duo et son cofondateur Dietrich Mateschitz ont fait de l’équipe une actrice de premier plan du sport.

Cependant, l’Autrichien, qui s’occupe également des jeunes pilotes de Red Bull, a été bien souvent critiqué pour certains de ses propos.

"Je trouve que c’est un facteur très important," a ajouté Albers, évoquant l’empreinte que Marko laisse sur les pilotes, "avec ses critiques souvent trop positives ou trop négatives".

"Dans ses interviews, je ne le trouve pas tactique. Et maintenant, on pourrait dire : ’Il n’a jamais été tactique’, mais je trouve maintenant que c’est excessivement dur, et cela ne profite pas à l’équipe."

A ce jour rien n’indique que Red Bull veuille se séparer de Marko, qui a un contrat qui se termine à la fin 2026 même si Oliver Mintzlaff, le nouveau PDG, voulait s’en séparer à son arrivée après la mort de Mateschitz.

"Seul le clan Verstappen le protège encore. Croyez-moi que si Max Verstappen décide de partir malgré le limogeage de Horner, Marko sera le prochain sur la liste," prédit Albers pour conclure.