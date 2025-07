Red Bull promet qu’un ’nouveau chapitre va commencer’ après Horner

On sent un changement de régime clair et net chez Red Bull après le limogeage de Christian Horner cette semaine.

Le Dr Helmut Marko, qui représente la faction autrichienne de Red Bull, a repris la communication concernant les deux équipes, Red Bull Racing et Racing Bulls.

L’Autrichien évoque aujourd’hui "un nouveau chapitre" dans sa chronique et il adopte un ton plus optimiste concernant les espoirs du top team et de Max Verstappen pour la 2e partie de la saison.

"Un nouveau chapitre va commencer chez Red Bull Racing et Racing Bulls en Belgique – avec Laurent Mekies comme Team Principal dans la première équipe et Alan Permane dans la deuxième."

"En tant qu’ancien directeur sportif de Racing Bulls, Alan était le choix logique pour nous, car nous ne souhaitions pas recruter de personnes extérieures. En fait, nous avons simplement élargi son rôle précédent."

"Laurent s’est naturellement imposé comme le candidat idéal pour le poste chez Red Bull Racing, pour les mêmes raisons : une solution en interne et il est fort d’une vaste expérience. Fort de ses diverses activités, notamment auprès de la FIA et de Ferrari, Laurent possède toutes les qualités requises pour diriger une équipe de haut niveau avec brio."

Avec ce nouveau duo, Marko espère évidemment bien finir la saison et change de ton par rapport aux chances de Max Verstappen.

"Il nous reste encore 12 Grands Prix et quatre sprints devant nous, ce qui équivaut à 332 points au championnat pilotes en tout. Dans ce contexte, et grâce aux nouvelles améliorations que nous aurons en Belgique, qui devraient nous rapprocher de McLaren, nous ne considérons certainement pas la lutte pour le Championnat du Monde comme terminée."

En ce qui concerne l’équipier du Néerlandais, il y a aussi un certain optimisme.

"Yuki Tsunoda a connu des difficultés lors de certains week-ends de GP, mais nous avons déjà constaté une tendance à la hausse en Angleterre : l’écart avec Max était plus faible qu’avant lors de la plupart des séances d’essais libres, et il a pu s’élancer de la onzième place sur la grille de départ en Angleterre."

"Nous avons eu des discussions intensives avec Yuki ; il travaille également avec des psychologues du sport. Malheureusement, comme Max, il n’avait aucune chance en course avec cet aileron. Mais nous constatons une amélioration des performances et nous sommes optimistes quant à son impact sur les points."

Marko était aussi satisfait des débuts en F1 de l’un de ses jeunes pilotes.

"Arvid Lindblad a participé aux essais libres de Red Bull Racing pour la première fois à Silverstone. À notre avis, ce jeune homme s’est très bien comporté : sa vitesse était bonne, ses commentaires étaient pertinents et les techniciens sont ravis de sa performance."

"Lindblad était de retour au volant hier après le GP de Silverstone, parcourant plus de 100 tours et démontrant une excellente condition physique et des chronos compétitifs."

Quels sont les espoirs de Marko avant la pause estivale ?

"Nous avons bientôt le week-end Sprint du GP de Belgique, puis le GP de Hongrie : le circuit de Spa-Francorchamps devrait mieux convenir à notre voiture, surtout compte tenu des conditions météorologiques habituellement très changeantes. Nous sommes optimistes."

"La Hongrie sera probablement un peu plus délicate pour nous en raison du tracé du circuit et des températures généralement élevées. Mais nous aurons de nouvelles pièces sur la voiture pour les deux week-ends et espérons que cela aura un effet positif."