Brad Pitt et un autre acteur star voulaient jouer dans ’Le Mans 66’

Brad Pitt a révélé que lui et Tom Cruise auraient pu se retrouver dans une fresque sur les 24 Heures du Mans au cinéma. En effet, ils ont réfléchi à l’idée de faire Ford v Ferrari, connu en France sous le nom Le Mans 66, qui a finalement été réalisé en 2019 avec Christian Bale et Matt Damon.

"Tom et moi, pendant un certain temps, avons travaillé sur Ford vs Ferrari avec Joe [Kosinski, le réalisateur du film ’F1’]" a déclaré Pitt à The National. "C’était une dizaine d’années avant les gars qui ont réalisé le film - et qui en ont fait un grand film."

"En fin de compte, nous voulions tous les deux conduire, il voulait jouer Shelby et je voulais jouer Ken Miles. Et quand Tom a réalisé que Carroll Shelby ne conduirait pas beaucoup dans le film, cela ne s’est pas concrétisé."

Après cet échec, il se demande si lui, acteur de ’F1 : The Movie’ et Cruise, qui avait joué dans Jours de Tonnerre, pourraient se retrouver dans une hypothétique suite du récent film sur la Formule 1 : "Je ne sais donc pas comment cela va fonctionner. Mais nous allons essayer."

S’il y avait une suite, Pitt pense que son personnage pourrait être un ambassadeur pour APX GP et un pilote de shows à la David Coulthard : "Je voudrais reprendre le volant, égoïstement. La F1 reste l’objectif. Il faut se concentrer sur Joshua Pierce - le personnage de Damson Idris - et sur le reste de l’équipe qui se bat pour le championnat."

"Quelle est la place de Sonny ? Je n’en suis pas sûr. Sonny est probablement sur le Bonneville Salt Flats, en train d’établir des records de vitesse ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore ce qu’il en est. Pour l’instant, je suis ravi que quelque chose comme ça puisse rassembler les gens. C’est le pouvoir de ce genre de cinéma."