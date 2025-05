Mekies : Les évolutions ’ont placé Racing Bulls au cœur du peloton’

Laurent Mekies est satisfait de la performance de ses pilotes, Isack Hadjar et Liam Lawson. Le directeur de Racing Bulls a apprécié que l’équipe revienne à domicile, et que son duo réussisse à surmonter les nombreux défis que présentait ce week-end.

"Après avoir parcouru le monde ces trois derniers mois, ce fut une expérience agréable de revenir en Europe et de participer à notre course à domicile" a déclaré Mekies. "Merci à tous pour l’excellent travail effectué à Faenza et Milton Keynes."

"Nous avons apporté quelques modifications aux deux voitures, et comme l’usine était à proximité, de nombreux membres du personnel ont pu venir sur la piste, installés dans notre tribune dédiée, pour admirer le résultat de leur travail acharné."

"Il est encourageant de constater que les évolutions apportées sur la voiture ont fourni le rythme nécessaire pour nous placer dans la lutte au cœur du peloton. Bien qu’Isack et Liam connaissent bien Imola, aucun des deux n’y avait jamais piloté de F1, et la piste étroite, les vibreurs délicats et les bacs à gravier représentent un véritable défi."

"De plus, tous les pilotes ont dû composer avec l’inconnu du pneu Pirelli C6, le plus tendre. Globalement, la performance ce week-end a été solide, tant en qualifications qu’en course, avec une neuvième place pour Isack dans les deux cas. Il a réalisé une course brillante, faisant partie des voitures capables de viser une stratégie proche de la perfection à un arrêt."

Les événements n’ont pas tous été utiles à Racing Bulls, qui a été piégée par l’entrée en piste de la voiture de sécurité : "La première intervention de la voiture de sécurité nous a un peu aidés, tandis que la seconde a posé un problème."

"Nous avons décidé de monter un autre train de pneus neufs, mais nous sommes restés bloqués par le train de DRS derrière Sainz et Russell. Nous allons prendre ces deux points et continuer à travailler dur en équipe pour progresser dans tous les domaines, comme nous le faisons depuis un an."

Le Français ne s’inquiète pas encore pour Liam Lawson : "Le week-end de Liam a certainement semblé plus difficile dans l’ensemble, mais nous pouvons voir sa vitesse dans les données, et encore en course, il a été particulièrement malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité."

"Direction Monaco, un circuit très différent, mais les leçons apprises à Imola seront utiles, notamment pour les qualifications, souvent le moment clé dans les rues de Monte-Carlo."