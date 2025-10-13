McLaren F1 doit ’marquer des points importants’ à Austin

McLaren F1 n’a pas gagné de course depuis la fin du mois d’août, mais c’est auréolée d’un titre mondial chez les constructeurs que l’équipe de Woking arrive à Austin pour le Grand Prix des États-Unis, 19e manche de la saison 2025 de Formule 1.

Lando Norris est heureux d’avoir célébré cela lors de la dernière course, alors qu’il reste encore un quart de la saison à disputer, et la moitié des six Sprints prévus durant la saison. Le Britannique est motivé à rattraper son retard sur son équipier et limiter la remontée de Max Verstappen.

"C’est incroyable de se rendre à Austin en tant que champions des constructeurs ! Mais il nous reste encore six courses à disputer et beaucoup de points importants à gagner dans la course au titre de champion des pilotes" a déclaré Norris.

"Le Grand Prix des États-Unis est toujours très sympa, d’autant plus qu’il s’agit d’un week-end de sprint. Les fans créent toujours une ambiance incroyable et j’adore piloter sur le COTA. Il est rapide et offre de bonnes opportunités de dépassement. Je suis impatient de reprendre la piste."

Oscar Piastri espère pouvoir profiter du week-end de Sprint pour se mettre rapidement en jambe et inscrire un maximum de points, alors qu’il cherche à conserver une belle avance au championnat du monde des pilotes.

"J’ai vraiment hâte de courir sur le Circuit des Amériques, d’autant plus qu’il s’agit d’un week-end de Sprint. Je me concentre totalement sur la performance et sur le fait de tirer le maximum des deux courses" note quant à lui l’Australien.

"Le circuit comporte des sections sympas, en particulier les virages en S à grande vitesse, et son tracé permet de faire de belles courses. J’aime toujours courir là-bas et ce week-end devrait être amusant aussi."

Andrea Stella, le directeur de McLaren, espère faire le plein de points avec le Sprint, et il rappelle que son équipe a encore beaucoup à accomplir cette année, alors qu’elle est favorite pour le titre pilotes.

"Nous abordons le Grand Prix des États-Unis en tant que champions du monde des constructeurs 2025, ce dont nous sommes très fiers. Ce week-end, il y aura également une course Sprint, ce qui donnera à nos deux pilotes de bonnes occasions de continuer à marquer des points importants" note l’Italien.

"C’est l’un des circuits préférés des pilotes, nous sommes donc impatients de leur offrir les conditions nécessaires pour passer un excellent week-end. Je suis extrêmement fier de toute l’équipe qui a travaillé dur pour nous permettre d’en arriver là, mais nous avons encore beaucoup à accomplir cette année."