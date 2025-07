Hamilton salue Horner même si ’son départ ne change rien à ma vie’

Lewis Hamilton, aujourd’hui pilote Ferrari, n’est plus autant impliqué dans des batailles contre Red Bull Racing... pour le moment.

Mais ce fut le cas lorsqu’il roulait pour McLaren puis Mercedes. A ce titre, le septuple champion du monde a été invité à commenter le limogeage de Christian Horner, le patron d’équipe qui était à la barre de Red Bull Racing lors de toutes ses précédentes batailles.

Lorsqu’on lui demande, alors que Horner a été "son adversaire, indirectement, pendant longtemps", s’il a été surpris de ce départ et s’il pense qu’il fallait du changement, Hamilton a presque fait croire qu’il l’ignorait aujourd’hui à Spa !

"Je ne sais pas. Je n’étais pas vraiment au courant de tout… Quand je ne suis pas sur les week-ends de course, je ne prête pas vraiment attention à ce qui se passe en Formule 1, si ce n’est à ce qui se passe au sein de notre équipe. Donc, je n’étais ni surpris ni pas surpris. Je m’occupais simplement de mes affaires. Et bien sûr, je pense que lorsqu’on change de PDG ou de dirigeant, chacun arrive avec sa propre formule et, la plupart du temps, apporte des changements. C’est donc inévitable, mais cela prend du temps."

Lors de la dernière course, Hamilton a parlé de Red Bull en termes très élogieux ; il l’avait même qualifiée "d’équipe incroyable". Quel impact Christian Horner a eu sur cette équipe ? D’une certaine manière, est-ce un peu la fin d’une époque pour lui ? Quel est l’impact de son départ sur le sport ?

"Cela ne change rien à ma vie. Que dire ? L’équipe a été… c’est incroyable de voir les progrès. Je me souviens d’avoir rencontré Christian en 2005 je crois. Je me souviens d’être assis dans son bureau en GP2. Enfin, j’étais en Formule 3, mais je cherchais à passer en GP2 pour sa première année. Je crois qu’il était chez Arden ou quelque chose comme ça. Je ne dirais pas que le courant est passé dès le départ ! Mais à voir sa progression et sa carrière, ce qu’il a fait avec l’équipe est clairement remarquable. Avec un groupe immense de personnes formidables, diriger une organisation aussi grande et aussi bien demande du talent et des compétences. Et c’est ce qu’il a apporté à l’équipe. Alors, je lui souhaite tout le meilleur."