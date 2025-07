Russell a de bons souvenirs à Spa, même après sa disqualification de 2024

George Russell a de très bons souvenirs à Spa-Francorchamps dans sa carrière. Le pilote Mercedes F1 espère continuer y signer un bon résultat ce week-end pour effacer la déception de Silverstone, même si les conditions météo pourraient être les mêmes, avec de la pluie attendue dans l’Ardenne à l’occasion du Grand Prix de Belgique.

"Silverstone n’était pas notre meilleur moment dans ces conditions mixtes, mais c’est un endroit que j’ai toujours aimé. Revenir ici sous la pluie me rappelle 2021, quand je m’étais qualifié sur la première ligne" a déclaré Russell.

"C’est excitant d’imaginer ce qui va se passer, je compatis avec les fans quand c’est comme ça tout le temps car ils sont nombreux et prêts à se mouiller. Je suis impatient de disputer le Sprint et j’ai hâte de reprendre la piste."

Le Britannique garde un souvenir positif de l’édition 2024 malgré sa disqualification après être arrivé premier, et il s’amuse à l’idée que Lewis Hamilton, qui avait récupéré la victoire, pourrait consentir à lui rendre : "Je le vois toujours comme une victoire ! Lewis a assez de victoires à son nom et il sera heureux de m’en donner une !"

"J’ai beaucoup de bons souvenirs ici. La première ligne avec Williams en 2021 par exemple, et l’an dernier, malgré la disqualification, c’est probablement ma plus belle course en Formule 1 et je garde ça avec moi. Mais je veux être sur la plus haute marche cette année et garder le trophée ensuite."

Andrea Kimi Antonelli vient de finir sa première demi-saison en Formule 1 et tire un bilan : "Ça a été difficile. J’ai connu des hauts et des bas. Je pense que la saison européenne ne s’est pas très bien passée, voire plutôt mal. Quelques erreurs de ma part, et puis nous avons eu quelques problèmes de fiabilité aussi."

"J’essaie encore d’apprendre et de rassembler toutes les informations, car parfois, surtout quand on enchaîne les courses, c’est un peu difficile de rassembler toutes les informations acquises au cours d’un week-end et d’essayer de les appliquer en piste juste après."

"Donc, ça a été un peu difficile. De mon côté, je pense que les qualifications ont été un peu faibles, mais il s’agit surtout pour moi d’essayer de tout mettre en place, surtout quand il faut trouver les derniers dixièmes."

"Je pense que je n’ai pas été très doué pour trouver le bon rythme. Globalement, c’est quand même plutôt positif, car j’ai beaucoup appris et nous avons obtenu de bons résultats. Mais la deuxième moitié de saison est importante pour progresser et gagner en régularité."

La saison a été intense jusqu’à Silverstone, avec 12 courses en 17 semaines, et l’Italien reconnait qu’il a dû se mettre dans le grand bain très vite : "Le rythme de cette première partie a été assez élevé. L’intensité était également très élevée."

"Cela demande donc un certain ajustement, surtout après le premier triplé de courses. J’ai dû adapter ma gestion de l’énergie pendant ces trois semaines. Globalement, j’ai beaucoup à apprendre de ce côté-là aussi, notamment sur la gestion optimale de mon énergie pour en avoir le maximum au retour en voiture."

"Cela implique aussi de prendre du temps pour me ressourcer et me concentrer, surtout mentalement. Il y a beaucoup à apprendre de ce côté-là, mais j’ai une vision et des idées beaucoup plus claires pour la deuxième partie de saison."