Norris préférerait vivre un week-end sans pluie en Belgique

Lando Norris a remporté les deux dernières courses en date, en Autriche et en Grande-Bretagne. Le pilote McLaren F1 est satisfait de cette dynamique, qui lui a permis de se relancer dans la course au titre mondial face à son équipier.

Néanmoins, alors qu’il arrive à Spa-Francorchamps pour disputer le Grand Prix de Belgique ce week-end, le Britannique n’est pas des plus confiants, car il n’aime pas les conditions difficiles, même si elles lui ont réussi en Angleterre.

"Pas génial, je préfère quand c’est sec. Mais c’est toujours pareil ici donc je ne m’attends pas à autre chose. On a connu plusieurs bons week-ends mais ça n’a plus d’importance en arrivant ici" a déclaré Norris.

"C’est un tout nouveau circuit avec des conditions totalement différentes. J’ai beaucoup travaillé avant ce week-end, ça n’a pas toujours été mon meilleur circuit donc je me suis préparé un peu plus que d’habitude et j’espère vivre un bon week-end."

Le titre mondial reste son objectif face à Oscar Piastri : "C’est mon objectif, mais c’est un très bon pilote ! Je ne suis pas le gars qui va dire oui, mais je suis plus à l’aise que je l’étais. Est-ce que je suis dans une situation parfaite ? Non, mais on a travaillé dessus et on a fait des progrès. J’ai eu des week-ends difficiles, mais on travaille."

Piastri ne s’inquiète pas des victoires de Norris

Oscar Piastri est quant à lui heureux de piloter à Spa-Francorchamps ce week-end : "Je suis impatient de vivre le reste de l’année, surtout ce week-end car c’est mon circuit préféré. La première moitié d’année s’est bien passée, mieux qu’on aurait pu l’imaginer sous certains aspects, donc on va continuer."

L’Australien n’est pas inquiet de la situation au championnat malgré les deux victoires consécutives de Norris : "Je suis dans une bonne situation. J’ai perdu des points lors des deux derniers week-ends mais le rythme était bon."

"En Autriche, le rythme de course était solide et la bataille était serrée. Et Silverstone, hormis la pénalité, j’ai eu l’impression que c’était un bon week-end et une bonne course. Je serais plus inquiet si j’avais des difficultés de rythme, mais je suis dans une bonne situation."