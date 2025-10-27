Verstappen défend sa prise de risques, le titre s’annonce ’difficile’

Malgré un week-end compliqué depuis les premiers essais, Max Verstappen a réussi une solide remontée hier pour décrocher la 3e place au Grand Prix du Mexique.

Le Néerlandais, loin d’être favori après un vendredi difficile et un rythme encore incertain au départ de la course, a pu compter sur une stratégie audacieuse et un relais déterminant en pneus tendres pour revenir dans la lutte au podium.

Sans jamais renoncer, il a fait parler son instinct d’attaquant et sa science de la course, même s’il a aussi été critiqué pour son départ très risqué ou son dépassement musclé sur Lewis Hamilton. Ce résultat permet à Verstappen de rester dans la bataille au championnat, même si l’écart reste conséquent à quatre manches de la fin.

À quel point cette remontée a-t-elle été difficile pour lui et son équipe, compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait vendredi ?

"Oui, c’était bien mieux ! Personnellement, je ne m’attendais pas à monter sur le podium. Et je pense que même lors du premier relais, cela ne semblait pas vraiment possible. À ce moment-là, je pensais que nous étions simplement lents et que nous avions des problèmes avec les pneus."

"Je pense bien sûr que lorsque nous sommes passés aux pneus tendres et que les autres étaient en pneus médium, tout semblait un peu plus compétitif. Je pense que nous n’étions toujours pas au niveau de Lando si l’on prend la moyenne de la course, mais les pneus tendres étaient définitivement un meilleur composé pour courir, et tout semblait un peu mieux. Donc, oui, je pense que globalement, terminer troisième est vraiment un bon résultat, pour nous qui avons connu un week-end difficile."

Verstappen n’a pas hésité à prendre un gros risque au départ. Étant donné la longue ligne droite avant le virage 1, certains ont été surpris de le voir partir avec des pneus médiums et non des pneus tendres.

"J’ai été surpris que tout le monde soit en pneus tendres," admet-il, avant d’ajouter de manière ironique : "Ensuite je ne suis pas d’accord avec la notion de risque. Le départ sert à gagner des places, sinon autant rester en file indienne."

Avait-il pensé à prendre le départ en pneus tendres ? Verstappen se confie un peu plus et défend sa prise de risques...

"Pas du tout. D’accord. C’est pour ça que j’ai été très surpris. J’ai pris un très bon départ. Ensuite, il suffit de suivre l’aspiration, à trois ou quatre de front. Je veux dire, il suffit de suivre, bien sûr, ce que fait la voiture à côté de vous. J’ai donc dû me déplacer vers la gauche, vers la gauche et toujours plus vers la gauche. Et puis, à un moment donné, bien sûr, vous êtes sur le vibreur et j’ai commencé à toucher le plancher sur le vibreur. C’était donc assez mouvementé. Et puis, il y a eu un peu de rallye entre les virages 1 et 2. Oui, c’était assez amusant. Et puis, oui, je suis revenu sur la piste, j’ai retrouvé ma position, et en fait les premiers tours ont été un peu mouvementés. Mais en même temps, j’ai très vite vu que l’adhérence n’était pas au rendez-vous, et j’avais vraiment du mal à suivre les voitures devant moi."

Le relais avec les pneus tendres a été assez impressionnant et très régulier. Mais quand la VSC est sortie et l’a empêché d’attaque Leclerc, était-ce frustrant ?

"Non, pas vraiment. Je veux dire, parfois, la voiture de sécurité m’a aussi été très favorable dans ma carrière. Parfois on gagne, parfois on perd. C’est comme ça dans la course automobile. Ça aurait été amusant, je pense, jusqu’à la fin. Bon, peut-être un peu plus amusant pour moi que pour Charles qui défendait sa position, mais ça aurait été une fin amusante, je pense, pour tout le monde."

Au championnat, la situation se resserre encore. Le leader a changé puisque Lando Norris a repris la tête pour un point à Oscar Piastri. Verstappen passe donc de 40 points de retard sur Piastri à 36 sur Norris. À quatre épreuves de la fin, est-il optimiste ou n’est-ce pas assez ?

"En fait, j’ai perdu 10 points face à Lando, si on regarde les choses sous cet angle. J’ai dit avant le week-end que tout devait se passer à la perfection pour gagner. Et ce week-end, tout ne s’est pas passé à la perfection. Voilà ma réponse."

"Je pense que ça va être difficile, mais voyons ce que nous pouvons faire sur d’autres circuits. J’espère bien sûr que nous ne connaîtrons plus de week-end comme celui-ci, mais cela montre tout de même que nous ne sommes pas rapides dans tous les scénarios. Et c’est ce que nous devons mieux comprendre, je pense."

"36 points, c’est un écart important. Nous devons désormais remporter toutes les courses, sinon cela ne sera pas possible."