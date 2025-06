Premier podium, fin de l’école : Antonelli est ’détendu’

Andrea Kimi Antonelli a grandement progressé au Canada en s’assurant un podium, son premier en carrière. Le pilote Mercedes F1 reconnait que cela va l’aider à prendre confiance, notamment après avoir été très prudent en début de saison.

"Le Canada était très important pour moi" a déclaré Antonelli. "C’était un grand soulagement, mais c’était aussi important parce qu’à plusieurs reprises au cours de la saison, j’ai frôlé le podium."

"Cela va m’aider en tant que pilote à conduire de manière plus détendue, car je ne vais pas mentir, les week-ends précédents, j’ai peut-être été un peu trop tendu à certaines occasions et un peu trop conservateur aussi, en particulier lors des essais."

"C’est vraiment le moment, après avoir obtenu ce résultat, de faire un pas de plus et de s’améliorer, de faire mes preuves, surtout en ce qui concerne l’approche aux essais, en essayant d’explorer un peu plus, en particulier l’adhérence."

"Parce qu’en qualifications, je suis toujours arrivé avec un peu trop de points d’interrogation, et j’ai dû trop explorer et trop apprendre. En qualifications, on n’a pas beaucoup de temps car on ne fait qu’un tour avec le pneu et c’est tout."

L’Italien admet que s’il a joué la prudence, c’est pour éviter de reproduire sa bourde et son excès de confiance de Monza l’an dernier, où il avait eu un accident dès le premier tour rapide de ses EL1 : "J’ai été un peu trop conservateur, surtout en essais libres, car si vous regardez la tendance en essais libres, j’arrivais toujours assez tard dans la séance."

"Je faisais toujours un chrono assez tard dans la séance, simplement parce qu’il me fallait beaucoup de tours pour y arriver. Évidemment, je crois vraiment que j’en ai trop fait après ce qui s’est passé à Monza et maintenant je joue un peu trop la sécurité."

"C’est pourquoi je pense que de tels résultats vous aident à progresser et à franchir un pas. C’est le moment de franchir ce pas parce que vous savez qu’aujourd’hui la F1 est super serrée, surtout quand vous voyez les qualifications, les écarts sont tellement serrés que même un dixième peut vous mettre en retrait."

"Je pense donc qu’il est temps, surtout en essais, de se rapprocher un peu plus de Monza. Pas exactement comme Monza, mais s’en rapprocher afin d’être prêt pour les qualifications."

Antonelli a fini ses études la semaine dernière, et il admet être satisfait : "Je suis très heureux d’avoir fini cette aventure, c’était important et je peux maintenant me concentrer sur la course, c’est un soulagement."

Le week-end s’annonce difficile mais il espère bien figurer : "On va devoir surveiller la météo, elle est imprévisible et assez folle aujourd’hui. C’est un circuit différent, des conditions différentes, Red Bull y a toujours été forte, McLaren y sera forte, donc ce sera serrée et je vais faire de mon mieux."

Interrogé sur sa préférence entre George Russell et Max Verstappen comme équipier, il a loué sa relation avec le Britannique : "Ce sont deux très bons pilotes, je suis heureux avec George, il y a une bonne dynamique dans l’équipe, nous travaillons bien ensemble."

"Nous sommes rivaux mais c’est une bonne rivalité et nous faisons le maximum pour ramener Mercedes au sommet, et ça aide tout le monde. Grâce à lui, je peux me pousse à être encore meilleur."