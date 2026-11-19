Charles Leclerc a réagi à la décision de la FIA de retirer l’accréditation d’un journaliste du Daily Mail après la publication d’un article particulièrement virulent à son encontre. Surpris par les termes employés pour le qualifier après son incident avec Lewis Hamilton au Mexique, le pilote Ferrari assure n’avoir joué aucun rôle dans cette sanction. Il défend néanmoins le droit des journalistes à critiquer les pilotes de Formule 1, tout en s’interrogeant sur les limites du langage utilisé.

Une polémique concernant la liberté de la presse agite le paddock de Formule 1 à l’approche du Grand Prix de Las Vegas. La FIA a décidé de retirer l’accréditation de Jonathan McEvoy, journaliste expérimenté du quotidien britannique Daily Mail, pour les trois dernières manches de la saison 2026, après la publication d’un article contenant une insulte visant Charles Leclerc.

L’affaire remonte au Grand Prix de Mexico, où les deux pilotes Ferrari, Leclerc et Lewis Hamilton, s’étaient livrés une bataille dès le premier tour.

Au cours de cet affrontement, le Monégasque était sorti des limites de la piste et avait ensuite écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir tiré un avantage de cette manœuvre.

Après la course, Jonathan McEvoy avait vivement critiqué le comportement du pilote Ferrari dans un article, allant jusqu’à le qualifier de "petit salaud sournois" (sneaky little bastard dans le texte original). Il avait aussi surnommé Frédéric Vasseur de "bouffon ricanant".

Le choix de ces expressions a attiré l’attention de la FIA, qui a finalement décidé de retirer au journaliste son accréditation pour les Grands Prix de Las Vegas, du Qatar et d’Abu Dhabi, les trois dernières épreuves du championnat.

Cette sanction a rapidement provoqué une controverse concernant la liberté de la presse et les limites du pouvoir disciplinaire de la fédération à l’égard des journalistes accrédités.

En réaction, le Daily Mail a annoncé son intention de boycotter les dernières courses de la saison, estimant que la sanction infligée à son journaliste était disproportionnée.

Le quotidien britannique a également demandé le rétablissement de l’accréditation de McEvoy, considérant que la mesure prise par la FIA allait trop loin.

De son côté, le journaliste a semblé suggérer que Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, aurait pu jouer un rôle dans cette décision. Aucun élément ne permet toutefois d’établir que le Français ou l’écurie italienne ait été impliqué dans la sanction.

Leclerc surpris par les mots employés, mais étranger à la sanction

Interrogé à Las Vegas sur cette polémique, Charles Leclerc a tenu à clarifier sa position.

Le Monégasque reconnaît avoir été étonné par le vocabulaire choisi pour le décrire dans l’article, mais insiste sur le fait qu’il n’a participé d’aucune manière au processus ayant conduit au retrait de l’accréditation du journaliste.

"J’ai été assez surpris par le choix des mots lorsque j’ai vu l’article. Ensuite, concernant la sanction elle-même, évidemment, je n’ai absolument rien à voir avec cela, et je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet."

Le pilote Ferrari ne souhaite donc pas se prononcer davantage sur la décision disciplinaire de la FIA, dont il se démarque clairement.

Il estime néanmoins important de rappeler que les pilotes de Formule 1 doivent accepter de faire l’objet de critiques, y compris lorsque celles-ci sont sévères.

Selon lui, les journalistes ont précisément pour mission de poser des questions difficiles et de publier des articles susceptibles de mettre les acteurs du championnat face à leurs responsabilités.

"En tant que pilote de Formule 1, je pense que nous sommes habitués à ce genre de critiques en général, et aux personnes qui nous critiquent. C’est clairement le travail des journalistes de poser parfois les questions qui dérangent et de faire certains titres assez durs."

Leclerc maintient toutefois une distinction entre la légitimité de la critique journalistique et le recours à des expressions qu’il juge surprenantes.

"Mais j’ai été surpris par le choix des mots."