Norris et Piastri sont d’accord, la McLaren est trop ’difficile’ pour viser la victoire

Les pilotes McLaren F1 sont d’accord sur le fait que la MCL40 est bien trop difficile à piloter pour en faire une voiture capable de gagner régulièrement, alors qu’ils aimeraient réussir à signer de bonnes performances en fin de saison pour garder la troisième place du championnat du monde des constructeurs face à Red Bull.

Lando Norris n’a de cesse de répéter que le problème de la monoplace est son inconstance et la difficulté à l’amener à la limite, et il confirme qu’il sera difficile de revenir au sommet avant la fin de l’année, voire même l’année prochaine.

"Cela dépendra de ce qu’on fait, de la performance des autres. Je ne dirais pas qu’on en est très loin, on a fait des progrès dans la saison et on a même gagné deux courses" tempère toutefois le champion du monde en titre, qui salue les améliorations de la monoplace.

"On continue à s’en approcher, la voiture a du potentiel mais elle est difficile à piloter. On doit la rendre plus rapide, mais surtout plus constante sur tous les types de circuit, et faire en sorte qu’elle soit plus facile à piloter."

McLaren a encore des évolutions à apporter, mais il doute qu’elles permettent de renverser miraculeusement la situation : "On va ajouter de la performance, mais je ne suis pas sûr que ça la rendra plus facile à piloter."

"Je ne pense pas non plus que ça la rendra plus difficile. Mais je laisse la parole aux experts, je donne mes retours et ils essaient de les transformer en temps gagné. Ils travaillent dur et continuent à le faire."

Oscar Piastri est satisfait de voir que McLaren continue à régler ses problèmes les uns après les autres, même si les week-ends difficiles s’enchaînent depuis plusieurs semaines.

"On a quelques réponses, c’est sûr, pas toutes, mais je pense qu’on a une bonne idée des raisons pour lesquelles tout n’a pas été aussi facile qu’on l’aurait voulu. On continue à travailler pour ce week-end, on a été dans le simulateur pour régler des choses qui datent d’avant, et il se passe encore beaucoup de choses" a déclaré Piastri.

La troisième place du championnat sera toutefois difficile à aller chercher selon lui : "On doit juste continuer à se battre, on sait que pour le moment, nous ne sommes pas aussi compétitifs de manière constante que l’est Red Bull, mais on a la voiture pour se battre."

"La fiabilité est un sujet aussi, ça peut tourner de différentes manières, mais on doit progresser. On a des nouveautés qui arrivent sur la voiture pour y parvenir, ce sera difficile de terminer devant Red Bull mais on va se battre."

L’Australien a aussi été interrogé sur ce qu’il faudra faire ce week-end pour contrer les problèmes de l’altitude, et il admet que les V6 hybrides de nouvelle génération seront délicats à utiliser, avec une puissance électrique qui pourrait servir à compenser la faiblesse des turbos.

"Personne ne sait vraiment, on sait que ce ne sera pas mieux que les autres pistes au niveau du tubo notamment. Le tracé convient davantage aux moteurs avec une distribution égale de lignes droites et virages serrés. Ca devrait être normal, mais on découvrira demain si on doit utiliser de l’énergie pour compenser le turbo."