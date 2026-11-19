Lewis Hamilton s’attend à un Grand Prix de Las Vegas particulièrement délicat sur le plan de la gestion des pneumatiques, les températures très basses risquant de compliquer leur mise en température. À la veille des premiers essais, le pilote Ferrari est également revenu sur sa collaboration avec Charles Leclerc, assurant que les deux hommes connaissent parfaitement les limites à respecter lorsqu’ils s’affrontent en piste. Le Britannique a enfin évoqué son engagement auprès des jeunes générations, qu’il souhaite voir davantage représentées dans le monde de la Formule 1.

À la veille du Grand Prix de Las Vegas, Lewis Hamilton a rencontré les médias dans l’espace d’accueil de la Scuderia Ferrari. Le septuple champion du monde a notamment insisté sur les difficultés que pourraient rencontrer les équipes pour exploiter correctement leurs pneumatiques sur le circuit urbain américain.

Les températures particulièrement fraîches attendues pendant les séances nocturnes pourraient rendre la préparation des pneus déterminante, notamment lors des tours de sortie des stands.

Pour Hamilton, la capacité à atteindre la bonne fenêtre de fonctionnement sera l’un des principaux facteurs de performance du week-end.

"On fait de notre mieux pour se préparer. Physiquement, c’est bien plus facile avec les conditions plus froides, mais faire fonctionner les pneus demande un énorme travail de l’équipe, c’est le plus gros défi sur un circuit avec peu d’appui et peu de grip."

"Il fait vraiment très froid cette année, et j’imagine que ce sera l’un des principaux sujets de discussion ce week-end. Les pressions des pneus et leur préparation pendant le tour de sortie des stands seront importantes."

"Nous devons réussir à faire fonctionner correctement les pneumatiques, et nous verrons comment les choses se passent lorsque nous prendrons la piste. La situation était similaire l’année dernière, mais cette année, cela pourrait être encore plus difficile."

Ferrari a la possibilité d’assurer la 2e place au championnat constructeurs ce week-end, ce qui réjouit le Britannique.

"Je suis impatient, ça a été une très longue saison, donc je suis impatient que ça finisse, mais j’ai aussi envie de finir sur une bonne note en donnant tout pour de très bons résultats."

"Le championnat des constructeurs est le plus important. Ce serait bien de finir plus haut, on veut évidemment finir premier, mais le plus important est de sécuriser la deuxième place au championnat, ce serait important pour tout le monde et ça le serait pour moi aussi."

Le travail est aussi déjà largement tourné vers 2027, même en piste.

"C’est une période vraiment importante," a-t-il expliqué. "Nous n’avons pas de nouveaux composants à tester, mais il s’agit assurément d’une étape cruciale pour recueillir des données, ajuster les réglages et essayer des solutions que nous pourrions potentiellement exploiter, tout en vérifiant que tout fonctionne comme prévu."

"Il y a des changements majeurs en vue pour l’an prochain. Mais, pour l’heure, notre priorité est avant tout de conserver la deuxième place au championnat des constructeurs. C’est là que se porte toute notre attention."

Hamilton aura d’ailleurs une tribune à son nom à Vegas.

"Je n’aurais jamais pensé que j’aurais un jour ma propre tribune, et je sais aussi que j’ai une très bonne communauté, un soutien incroyable, et les voir ce week-end fait vraiment la différence. On est parfois un peu isolés et seuls et c’est bien de pouvoir partager cela avec beaucoup de gens."

Hamilton et Leclerc connaissent les limites à ne pas franchir

Le Britannique est également revenu sur sa relation avec Charles Leclerc, quelques semaines après les tensions apparues entre les deux pilotes Ferrari lors du Grand Prix de Mexico.

Hamilton assure que les deux hommes partagent une compréhension claire des règles à respecter lorsqu’ils se retrouvent en lutte directe sur la piste.

Malgré leur rivalité sportive, l’objectif collectif reste selon lui prioritaire, les deux pilotes sachant jusqu’où ils peuvent aller sans compromettre les intérêts de la Scuderia.

"Lorsque nous baissons nos visières, tout est très clair. Nous nous comprenons, nous savons où se trouvent les limites et nous sommes conscients que l’objectif ultime est d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’équipe."

Hamilton a également souligné les progrès réalisés dans la communication interne de Ferrari au cours de la saison 2026. Le travail engagé ne concerne pas seulement les échanges entre les pilotes, mais aussi l’amélioration continue des méthodes de fonctionnement de l’ensemble de l’écurie.

"C’est quelque chose sur lequel nous travaillons constamment, et je pense que cela s’est beaucoup amélioré cette année. Nous allons continuer à travailler dans ce sens afin d’optimiser tous nos processus."

Il ne doute donc pas des stratégies de son équipe ?

"Non, ce n’est absolument pas une question de confiance. Je pense simplement que nous travaillons en permanence sur notre communication. Carlo a fait un travail formidable ; il y a bien eu une ou deux occasions - surtout la dernière au Brésil - où je n’ai tout simplement pas disposé des informations dont j’avais besoin, et où j’ai reçu la consigne de rentrer à la toute dernière minute."

"Nous allons continuer à travailler sur nos processus. Nous sommes très soudés et, selon moi, nous allons dans la bonne direction."

Hamilton veut ouvrir davantage les portes de la F1 aux jeunes

Plus tôt dans la journée, Lewis Hamilton avait également participé à une rencontre avec un groupe d’enfants et de jeunes présents sur le circuit dans le cadre d’une initiative de Formule 1 destinée à la communauté locale.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions menées par le Britannique à travers sa propre fondation, qui cherche notamment à favoriser l’accès des jeunes à de nouvelles perspectives professionnelles.

Pour Hamilton, ces rencontres représentent une occasion de faire découvrir les différentes possibilités offertes par le sport automobile, bien au-delà du seul métier de pilote.

"Il s’agit de leur donner l’occasion de découvrir cet univers, d’ouvrir des portes et d’encourager ces jeunes à rêver. Peut-être qu’un jour, ils deviendront ingénieurs ou occuperont d’autres fonctions dans ce sport."

Le pilote Ferrari s’est félicité de la multiplication des initiatives visant à rapprocher les jeunes générations de la Formule 1, tout en estimant que les organisateurs des Grands Prix pourraient encore aller plus loin.

"C’est formidable à voir. Je pense que davantage de circuits devraient faire ce genre de choses. Nous avançons dans la bonne direction, et il reste encore beaucoup à faire."