Charles Leclerc est revenu en détail sur la réunion organisée par Frédéric Vasseur pour apaiser les tensions apparues entre lui et Lewis Hamilton chez Ferrari. Alors que les désaccords entre les deux pilotes, notamment après le Grand Prix du Mexique, avaient suscité de nombreuses interrogations, le Monégasque assure que quelques minutes de discussion ont suffi à régler la situation. L’échange s’est finalement prolongé pendant près d’une heure, mais essentiellement pour aborder d’autres sujets concernant l’avenir de la Scuderia et les moyens de la faire progresser.

Les relations entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont fait l’objet de nombreuses spéculations ces dernières semaines, dans un contexte sportif déjà délicat pour Ferrari. Engagée dans la bataille pour la deuxième place du championnat constructeurs, l’équipe italienne a également dû gérer des divergences de vues entre ses deux pilotes, particulièrement après le Grand Prix du Mexique.

Ces désaccords ont conduit Frédéric Vasseur à organiser une réunion réunissant Leclerc et Hamilton afin de clarifier la situation et de permettre aux deux hommes d’exprimer leurs positions.

Interrogé à ce sujet à Las Vegas, le Monégasque a tenu à relativiser l’importance de cet épisode. Selon lui, les tensions ont été largement amplifiées à l’extérieur de l’équipe, alors que leur résolution s’est révélée beaucoup plus simple que ce que certains pouvaient imaginer.

Leclerc a d’abord confirmé le rôle joué par Vasseur dans l’organisation de cet échange, auquel le directeur de Ferrari a personnellement participé.

"Fred était clairement impliqué, puisqu’il était présent à la réunion et que c’est lui qui l’avait organisée. Nous étions donc tous les trois ensemble et la discussion s’est très bien passée."

Contrairement à ce que la durée totale de la réunion pourrait laisser penser, Leclerc assure qu’il n’a pas fallu une longue confrontation pour régler les différends entre les deux pilotes.

Le simple fait de pouvoir discuter directement et ouvertement a suffi à faire disparaître presque immédiatement les tensions qui pouvaient exister.

"Comme nous l’avons dit, je pense que les choses se sont réglées très, très rapidement. Nous avions simplement besoin de parler. Et après seulement quelques phrases, la tension qui existait avait déjà disparu et tout allait bien."

"Vraiment... après quelques instants, la tension n’état plus là. Nous pouvons avoir des opinions différentes et cela se reproduira, mais le simple fait d’en parler a permis de dissiper les tensions et tout va parfaitement bien entre nous."

Si la réunion a finalement duré environ une heure, ce n’est donc pas parce que les désaccords nécessitaient de longues explications.

Leclerc révèle au contraire que la conversation s’est prolongée naturellement, les trois hommes profitant de cette occasion pour échanger sur d’autres sujets et réfléchir ensemble aux moyens de faire progresser Ferrari.

"Ce n’est pas que nous ayons eu besoin de parler pendant une heure, même si cela a finalement duré une heure, simplement parce que nous passions un bon moment et que nous avons commencé à discuter de beaucoup d’autres choses, en essayant de faire avancer l’équipe et de l’aider à progresser. Mais la discussion concernant les tensions a peut-être duré cinq ou dix minutes, puis tout était clarifié, et voilà."

Le pilote Ferrari insiste ainsi sur le caractère constructif de cette rencontre, qui a rapidement dépassé son objectif initial pour devenir un échange plus général sur le fonctionnement et les ambitions de l’équipe.

Leclerc dénonce des désaccords amplifiés à l’extérieur

Pour Charles Leclerc, l’attention portée aux relations entre les deux pilotes s’explique également par l’exposition médiatique particulière qui accompagne Ferrari.

Présent au sein de la Scuderia depuis plusieurs années, le Monégasque estime avoir appris à composer avec cette tendance à donner une importance considérable à des situations qui peuvent pourtant être relativement ordinaires au sein d’une équipe.

Il reconnaît par ailleurs que les deux pilotes ne partageront pas systématiquement les mêmes analyses ou les mêmes opinions, sans considérer cela comme un problème pour leur collaboration.

"Comme je l’ai dit, je pense que tout a été exagéré. J’y suis maintenant plutôt habitué, après avoir piloté pour Ferrari pendant tant d’années, mais les choses sont très souvent amplifiées. Bien sûr, l’objectif n’est pas d’être toujours d’accord, et cela n’arrivera jamais. Nous pouvons avoir des opinions différentes, et c’était le cas, par exemple, au Mexique."

Leclerc ne cherche donc pas à nier l’existence de divergences avec Hamilton. Il considère simplement qu’elles font partie du fonctionnement normal d’un duo de pilotes et qu’elles ne doivent pas nécessairement être interprétées comme le signe d’une relation dégradée.

À ses yeux, l’essentiel reste la capacité des deux hommes à communiquer pour éviter que ces différences de perception ne se transforment en tensions durables.

"Le simple fait de discuter permet de résoudre les tensions, et cela ne nous pose absolument aucun problème."