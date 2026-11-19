Charles Leclerc s’attend à un Grand Prix de Las Vegas particulièrement délicat pour Ferrari, avec des températures basses qui pourraient accentuer les difficultés de la Scuderia dans la gestion des pneumatiques. Présent face aux médias dans l’espace d’accueil de l’équipe italienne, le Monégasque assure qu’il entend poursuivre le travail collectif tout en conservant un objectif personnel : décrocher enfin une deuxième victoire en 2026.

Le Grand Prix de Las Vegas pourrait constituer un nouveau test important pour Ferrari. Sur un circuit où les températures nocturnes promettent de compliquer la mise en température des pneumatiques, Charles Leclerc redoute de retrouver l’une des principales faiblesses de la monoplace italienne cette saison.

Le Monégasque a notamment évoqué les difficultés rencontrées lors du précédent Grand Prix, au Brésil, où Ferrari avait peiné à placer ses pneus dans leur fenêtre de fonctionnement optimale, particulièrement lorsque la piste était humide.

"La température est une chose avec laquelle nous avons du mal cette année et que nous ne pouvons pas ignorer. A Sao Paulo, c’était quelque chose qui nous a posé problème sous la pluie, et ce week-end, ce sera le plus gros défi pour tout le monde."

"Nous avons eu beaucoup de mal à placer les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement au Brésil. C’était probablement notre principale faiblesse, particulièrement dans les conditions humides."

"Il y aura beaucoup de travail sur cela et si nous y parvenons, j’espère que nous arriverons à faire quelque chose de bien. C’est aussi un circuit sur lequel la sensibilité à l’énergie sera énorme, et ça fait donc deux choses difficiles à gérer ce week-end."

Le pilote de la Scuderia espère que l’équipe pourra profiter des séances de roulage pour mieux comprendre les difficultés rencontrées depuis le début de l’année.

"Ce week-end, tout va tourner autour de cela, donc ce sera assurément un gros test pour l’équipe. S’il devait pleuvoir demain, il sera important pour nous d’effectuer beaucoup de tours afin d’essayer de trouver quelque chose qui puisse nous aider dans un domaine où nous rencontrons des difficultés depuis le début de l’année."

Concernant l’autre point faible de Ferrari, la puissance moteur, Leclerc admet que c’est un paramètre qui pèsera sur les performances à attendre pour la Scuderia.

"C’est une chose que nous connaissons, nous n’avons pas de solution rapide, sinon on l’aurait mise sur la voiture. On va se concentrer sur les choses que l’on peut contrôler, comme la chauffe des pneus, et si on fait un très bon travail sur cela, on peut améliorer nos performances et compenser les difficultés en termes de vitesse en ligne droite."

Une victoire avant la fin de saison, sans oublier Ferrari

À trois Grands Prix de la fin du championnat, Charles Leclerc souhaite désormais conclure la saison 2026 sur une note positive.

Ferrari reste engagée dans la lutte pour la deuxième place du championnat constructeurs, un objectif qui impose aux deux pilotes de continuer à travailler ensemble et à maximiser les résultats de l’équipe.

Leclerc assure être pleinement conscient de cet enjeu collectif, mais ne cache pas son ambition de décrocher une victoire avant le terme de l’année.

"La deuxième place du championnat constructeurs est importante et nous devons encore travailler en équipe. Mais je veux essayer de remporter une deuxième victoire avant la fin de la saison."

"Je ne pense pas que ce soit une chose qui nous obsède, il ne manque plus que quelques points. La deuxième place est toujours meilleure que la troisième et je mentirais si je disais que je m’en fiche, mais je mentirais aussi en disant que c’est ce que je veux absolument."

"Ma priorité est de gagner des courses, et le résultat de ces victoires sera la deuxième place au championnat, mais ce n’est pas une chose qui m’obsède. Je veux finir la saison sur une bonne note pour avoir une bonne dynamique, et ce serait bien pour la motivation de tout le monde."