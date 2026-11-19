George Russell a déclaré qu’il veut se battre pour la victoire lors du Grand Prix de Las Vegas ce week-end, après avoir décidé de ne pas installer un nouveau turbo sur sa voiture. Le pilote Mercedes F1 a opté pour une décision différente de son équipier, car il a un historique très positif à Las Vegas, et il aimerait en profiter pour signer un bon résultat, voire même une victoire.

S’exprimant lors de la journée médias de mercredi à Las Vegas, Russell a indiqué qu’il ne prendrait pas la nouvelle spécification de turbo afin d’éviter toute pénalité sur la grille, l’équipe lui ayant elle-même laissé le choix.

"Je pense qu’avec le gain de performance que cela apporte, ce n’est pas énorme. C’est juste un pas dans la direction que nous voulons prendre en tant qu’équipe. Nous avons de la chance avec Mercedes qu’il y ait huit pilotes utilisant le groupe propulseur" a déclaré Russell.

"Je pense que cinq ou six d’entre eux prennent le turbo, les deux ou trois qui ne le font pas, moi y compris, c’est simplement parce que cela signifierait une pénalité en fond de grille et Vegas est un circuit sur lequel j’ai bien marché par le passé, je m’y plais ici."

"J’ai été très impliqué dans la décision, ils m’ont dit ’si tu veux le prendre, tu peux le prendre, si tu ne veux pas, tu ne le prends pas’. J’étais content de ne pas le faire parce que je veux me battre pour la victoire et je pense que nous pouvons le faire, avec ou sans."

Russell a remporté la victoire à Las Vegas en 2024 et a terminé deuxième l’an dernier, et le Britannique espère un autre résultat solide cette saison dans les rues de la ville du Nevada.

"Pour moi, ce qui est plus important, c’est simplement de passer de solides week-ends. Et cela ne signifie pas nécessairement uniquement le résultat, cela signifie simplement des EL1 jusqu’à la fin du week-end, montrer de bonnes performances."

"Cette saison a été tellement faite de hauts et de bas, même lors de mes week-ends solides, à l’exception de Bakou, parfois cela n’a pas été le cas à chaque tour du week-end. C’est le plus important pour moi. Bien sûr, j’aimerais terminer le plus haut possible, mais c’est cela le plus important."

Interrogé sur son désir de terminer deuxième du championnat, il explique que c’est plutôt un objectif de revenir à des performances régulières qui compte pour lui avant tout.

"Pour moi, ce qui est plus important est de faire un bon week-end, et pas seulement le résultat. C’est aussi montrer de bonnes performances dès les EL1. Cette année a eu tellement de hauts et de bas, même lors de mes bons week-ends, que ce serait important."