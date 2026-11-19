Kimi Antonelli s’inquiète de voir les courses yo-yo du début de saison revenir ce week-end à Las Vegas, où la gestion de l’énergie sera très difficile. Le pilote Mercedes F1 admet qu’un retour en arrière est probable pour le Grand Prix dans la capitale du jeu, car la longue ligne droite de près de deux kilomètres sera difficile à gérer et devrait engendrer des pertes de vitesses importantes.

Le yo-yo était ce que l’on a vu lors des premières courses de la saison, où les voitures se passaient et se repassaient selon la gestion de leur stratégie de déploiement d’énergie, et le champion du monde craint de le voir revenir à Las Vegas.

"Pour le déploiement, ce n’est pas le meilleur, je ne vais pas mentir, et particulièrement avec la longue ligne droite, ce n’est pas le plus facile. Mais c’est comme ça pour tout le monde. Cela va créer beaucoup d’opportunités de dépassement à toutes sortes d’endroits" a déclaré Antonelli.

"Nous pouvons probablement nous attendre à une course yo-yo en raison du grand nombre de longues lignes droites et des nombreuses possibilités d’utiliser la batterie différemment. Ce n’est pas facile et ça ne va pas être simple pour aucun d’entre nous, et surtout parce qu’il fait tellement froid, il faut le plus de vitesse possible partout pour faire monter la température."

L’Italien estime que les conditions uniques de la course de Las Vegas représentent un défi supplémentaire, avec des températures pouvant descendre jusqu’à 4 °C, ce qui rend la performance des pneus très difficile à gérer.

"Je pense que ce sera l’une de ces occasions où vous nous verrez faire plusieurs tours de chauffe juste pour ensuite entamer le tour rapide. Sortir des stands et attaquer tout de suite ne va pas être possible."

"Parce que déjà cette année, il a été plus difficile de faire monter la température sur tous les circuits où nous sommes allés. Il a été plus difficile de les mettre en température. Je pense qu’ici, ce sera encore un cran au-dessus de ce côté-là."

"Donc oui, c’est pour ça que je pense que ce sera l’un de ces week-ends qui pourraient sortir de l’ordinaire, parce que je pense que le simple fait d’avoir les pneus dans la bonne fenêtre au moment d’entamer un tour rapide va être la clé."

De telles conditions pourraient donc favoriser Mercedes, notamment par l’efficacité de son moteur, mais c’est une autre équipe qu’Antonelli pense favorite en marge de ce week-end.

"Je pense que Red Bull va être très fort ce week-end. Cependant, je pense que nous sommes les seuls à avoir un jeu d’ailerons qui offre un peu moins d’appui, donc un peu moins de traînée. Donc ça va être intéressant. Voyons si nous allons l’utiliser ici, mais ça va définitivement être très intéressant."

"Je pense que notre groupe propulseur a été très fort sur la partie électrique, évidemment aussi sur la combustion, mais la partie électrique a été très forte. Nous sommes probablement les plus efficients en termes de puissance électrique et de rendement."

"Cependant, Red Bull aussi, ils ont un groupe propulseur très performant et leur voiture est très efficiente en ligne droite. Je pense que notre principal concurrent sera Red Bull ce week-end, probablement McLaren aussi. Voyons également comment Ferrari va s’en sortir."

Antonelli prendra cinq places de pénalité ce week-end pour un nouveau changement de turbo, mais il s’agira d’une pièce évoluée pour le récent champion du monde, qui explique ce qu’il peut en attendre.

"Je n’en attends pas un grand gain en performance, ça aiderait juste le feeling en pilotant, avec un léger gain en performance, mais ce sera moins d’un dixième. On veut surtout améliorer le ressenti car les moteurs sont très différents et la maniabilité n’est pas la meilleure, donc ce turbo devrait l’améliorer."

Maintenant que son objectif de titre mondial est validé, il assure qu’il est prêt à se mettre au service de George Russell, s’il peut aider son équipier à aller chercher la deuxième place du championnat des pilotes.

"Tout d’abord, je vais essayer de faire de mon mieux et de gagner, mais s’il j’ai l’occasion d’aider, je le ferais. Je jouerai pour l’équipe, mais l’objectif est d’essayer de gagner et de finir sur une très bonne note."

Enfin, il est revenu sur les célébrations de son titre mondial et de celui de l’équipe à Brackley : "C’était génial de célébrer ça tous ensemble car l’année a été incroyable, et on va essayer de faire pareil en 2027 et de revenir forts. C’était une journée incroyable, et j’en étais ravi. Ca a été une folle semaine pour moi mais j’en suis vraiment heureux."