Vasseur : le podium d’Austin va ’redonner confiance à tout le monde’ chez Ferrari

Après un week-end texan commencé sous de mauvais auspices, Ferrari a su redresser la barre à Austin pour décrocher un podium mérité grâce à Charles Leclerc, tandis que Lewis Hamilton terminait juste derrière.

Frédéric Vasseur, satisfait du sursaut collectif, salue la réaction de son équipe après un vendredi compliqué marqué par des difficultés de gestion des pneus. Le patron de la Scuderia voit dans cette performance un signe encourageant pour la fin de saison, alors que la bataille pour la deuxième place du championnat constructeurs face à Mercedes s’annonce plus serrée que jamais.

Pour commencer, le Français reconnait qu’il était satisfait de voir les deux Ferrari si bien placées à l’arrivée.

"C’est formidable d’être de retour sur le podium avec Charles et d’avoir Lewis quatrième. C’est bon pour eux et excellent pour l’équipe. C’est une motivation supplémentaire pour tout le monde pour la suite du championnat. Je suis particulièrement satisfait de notre remontée après un début de week-end très difficile."

"Tout cela est dû au travail intense des pilotes et de l’équipe après un vendredi très difficile. Mais on a tout mis bout à bout après vendredi soir, on a eu un bon Sprint, une bonne course, les pilotes ont été rapides et c’est un très bon résultat," a déclaré Vasseur.

"On voulait être agressifs pour imposer notre rythme et ce n’était pas loin de payer. L’objectif était d’être devant Max et Lando après le premier virage, et ça a fonctionné à 50 % ! Mais il ne faut pas avoir de regrets, on a un podium, on reprend des points à Mercedes, et le retour a été positif au fil du week-end."

"On a eu des week-ends difficiles et frustrants durant lesquels on n’arrivait pas à le faire, et ça va redonner de la confiance à tout le monde, ici et à l’usine, et la motivation pour tout donner jusqu’à la fin de la saison."

Le manque de performance initial du début de week-end est attribuable, selon le Français, à la gestion des pneus par les SF-25 : "Surtout la première qualification, et je pense que c’est beaucoup à cause de la gestion des pneus."

"Mercedes et nous progressons quand Red Bull et McLaren perdent beaucoup, il faut se mettre dans la bonne fenêtre du pneu et on a tous du mal à le maitriser, et c’est pour ça qu’il y a des variations de performance. Mais on doit être honnête, Red Bull et McLaren ont un pas d’avance sur nous, on est un peu derrière."

"Nos progrès restent le fruit d’un réglage précis de la voiture et d’une attention particulière portée aux pneus. Si on ne les place pas dans la fenêtre, on peut perdre cinq ou six dixièmes, et c’est ce qui nous est arrivé vendredi. Je suis donc fier de l’équipe et de sa réaction."

La bataille pour la deuxième place du championnat constructeurs bat son plein, puisque Ferrari s’est rapprochée de Mercedes et a vu Red Bull revenir également, et il prédit une fin de saison intense.

"On est trois équipes en dix points donc ça va être la bagarre jusqu’à la fin. On a l’avantage d’avoir deux voitures constantes qui marquent tout le temps des points et il faut qu’on garde cet avantage. Et Lewis est de retour. Il a été plus rapide que Charles pendant les deux tiers du week-end. C’est bon pour l’équipe et pour l’émulation. On doit faire le maximum jusqu’au bout car même si on s’est concentrés à fond sur 2026, on veut quand même terminer deuxièmes cette année."

"Et l’objectif reste de gagner une course. Il faut continuer à attaquer. Le podium d’Austin était un petit pas, mais un pas très important."

Vasseur a aussi révélé les conséquences de la décision stratégique de se concentrer très tôt sur 2026.

"La situation est un peu frustrante. Nous avons arrêté le développement de la voiture très tôt, et j’ai peut-être un peu sous-estimé l’aspect psychologique de cette décision. Faire 17 courses sans développement est un fardeau pour l’équipe, pour tout le monde. Ce résultat d’Austin est donc positif, car il nous donne un petit coup de boost."

Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, était présent à Austin et a salué ce résultat, le qualifiant de preuve d’une unité retrouvée.

"Un podium indispensable. Lorsqu’une équipe travaille ensemble et en cohésion, le podium est l’aboutissement de tout. Je suis très heureux et satisfait de l’ambiance. La beauté de la F1, c’est que les choses changent et qu’il ne faut jamais se décourager."

Des bons mots de son PDG, un soutien très clair de John Elkann la veille, Vasseur peut donc quitter Austin avec le sourire.

"Je pense que ce genre de message public est bénéfique pour tout le monde. Mais nous avons un contact permanent et nous avions déjà le message."

"C’était davantage destiné aux tiers et aux personnes externes. C’est important, car cela permet d’arrêter les discussions et de se concentrer sur la suite, sans avoir à répondre à toutes les spéculations."