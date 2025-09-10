Hamilton ’progresse’ mais craint une saison sans podium dans une Ferrari ’étrangère’

A Monza, Lewis Hamilton a signé un triste record pour Ferrari, puisque sa 16e course en rouge sans aucun podium est du jamais-vu dans l’équipe. Mais le septuple champion du monde de F1 assure qu’il se dirige vers du mieux à chaque course qui passe cette année.

Il avait gagné dès son deuxième week-end avec la Scuderia, mais c’était seulement dans le cadre d’un Sprint, et cela ne compte pas dans les statistiques officiels. Mais pour la première fois de sa carrière, il explique qu’il pourrait terminer la saison sans terminer une seule fois dans le top 3.

"Je pense que ce week-end m’a permis de renforcer ma confiance dans la voiture" a déclaré Hamilton. "Je ne me sens toujours pas à 100 % à l’aise dans la voiture. Je pense qu’au final, cela me pousse à adopter un style de conduite inhabituel avec une voiture dans laquelle je ne me sens pas à 100 % à l’aise."

"Mais dans l’ensemble, je pense que nos performances ont été plutôt bonnes. Il est évident que nous n’avons pas le rythme des voitures qui sont loin devant. Il est donc hors de question de se battre pour les trois premières places pour le moment, mais nous continuons à pousser pour essayer d’en tirer le maximum."

Le Britannique détaille les raisons pour lesquelles il se sent mal à l’aise au volant et comment il est en difficulté en début de week-end : "Je sais que j’ai conduit cette voiture toute l’année, mais les années précédentes, je faisais partie d’une équipe qui évoluait au fil du temps, et je me sentais à l’aise avec elle."

"Je connaissais le style de conduite sur le bout des doigts. Je pense que cette année, j’arrive sur le circuit et je dois appliquer ce nouveau style de conduite qui m’est encore étranger. Je ne me sens pas à l’aise avec cette voiture. C’est comme ça qu’elle fonctionne."

"Donc, au fil de la course, je progresse de plus en plus, je deviens de plus en plus rapide, je me libère et je gagne peu à peu en confiance, mais ce n’est pas le cas au début du week-end, où je ne suis pas encore capable de vraiment l’exploiter."

Hamilton a eu des difficultés à s’adapter à la Ferrari, et plus globalement aux voitures de la génération en cours, mais il pense qu’il continuera à progresser jusqu’en fin de saison. Cependant, il espère que la voiture 2026 correspondra davantage à ce qu’il apprécie au volant.

"J’ai piloté une voiture différente pendant de nombreuses années. Je trouve que cette voiture est plus performante ici, par exemple. Elle est meilleure à basse vitesse. Je pense que la prochaine course sera assez similaire. Je vais partir en position défensive et progresser autant que possible."

"Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais je suis sûr que le dernier tour de la dernière course sera encore le plus confortable. J’espère donc que l’année prochaine, ce ne sera pas un style de conduite qui m’est étranger. J’espère pouvoir revenir un peu à ce à quoi j’étais habitué."