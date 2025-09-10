Antonelli révèle quand ’les difficultés ont commencé’ pour lui

Andrea Kimi Antonelli vit une première saison difficile en Formule 1 malgré des premières courses très prometteuses. Poleman du Sprint à Miami, le pilote Mercedes F1 a ensuite perdu confiance avec l’arrivée d’une suspension qui a modifié le comportement de la W16 et l’a mis en difficulté.

"Le fait est que, lors des six premières courses de la saison, j’ai eu pratiquement la même voiture" a souligné Antonelli. "Nous avons apporté des améliorations très mineures, donc la voiture était très régulière. Avoir la même voiture aide vraiment à prendre confiance et à comprendre son comportement."

"Je suis arrivé à la sixième course de la saison à Miami avec une grande confiance. J’ai pu progresser et me qualifier pour exprimer mon potentiel. C’était génial. Puis nous sommes passés à la nouvelle suspension et c’est là que les difficultés ont commencé. Juste après Miami, je suis allé à Imola avec de grands espoirs, car je sortais d’un bon week-end."

"Mais avec la nouvelle suspension, j’ai eu énormément de mal. J’ai commencé à avoir beaucoup de mal à piloter et j’ai dû adopter un style de conduite qui ne m’était pas naturel. Je pense que de mon côté, je n’ai pas vraiment réussi à m’adapter, et c’est pourquoi j’ai eu tant de difficultés."

"Quand j’y repense, c’est très clair. Lors des six premières courses, j’avais la même voiture. Depuis que nous sommes passés à la nouvelle suspension, j’ai perdu de plus en plus confiance. Maintenant que nous sommes revenus à la voiture du début de l’année, j’espère que cela m’aidera à retrouver cette confiance."

Malheureusement, l’arrivée de cette suspension était tellement perturbante pour lui qu’il n’a jamais réussi à comprendre comment être à l’aise avec. Le fait d’être rookie n’a rien arrangé car il n’était pas forcément en mesure de communiquer ses besoins à l’équipe.

"Ce n’était pas vraiment difficile. À ce moment-là, il était difficile de modifier autant la voiture pour m’aider. Il s’agissait plutôt pour moi d’essayer de changer mon style de conduite. L’équipe était très consciente de mes problèmes, notamment parce que j’avais du mal à exprimer mon style de conduite."

"Mais il était vraiment difficile d’apporter des changements pour m’aider, car c’était tout simplement impossible. Depuis que nous sommes revenus à l’ancienne suspension, j’ai soudainement retrouvé confiance et j’en étais vraiment heureux en Hongrie."

"Même si le résultat ne reflétait pas le véritable potentiel, je pense que je me sentais beaucoup plus heureux, car j’avais enfin retrouvé confiance dans la voiture. J’espère que cette deuxième partie de saison sera marquée par une croissance constante et que nous pourrons obtenir d’excellents résultats."