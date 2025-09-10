Tsunoda, pas assez rigoureux et investi pour rester chez Red Bull ?
Franz Tost met en garde Yuki pour son baquet en F1
La carrière de Yuki Tsunoda en Formule 1 est de plus en plus scrutée et la dernière course du Japonais à Monza a marqué un coup d’arrêt à ses récents progrès.
Alors qu’il se rapprochait de Max Verstappen depuis le Grand Prix de Belgique, l’Italie a marqué à nouveau une séparation claire en termes de performance entre les deux pilotes, autant sur un tour qu’en course.
Verstappen a remporté le Grand Prix de manière magistrale, Tsunoda a fini hors des points avec des batailles en piste assez brouillonnes.
Son ancien patron, Franz Tost, prévient que le pilote japonais ne fait pas assez pour assurer sa place chez Red Bull.
"Yuki a une vitesse naturelle impressionnante, mais c’est peut-être là le problème," a déclaré Tost, qui reste consultant pour Red Bull à temps partiel.
"Il a toujours réalisé des performances impressionnantes dans les catégories inférieures comme la Formule 2 et la Formule 3. Mais tout lui est tombé dessus une fois arrivé en F1. C’est un autre niveau d’investissement qu’il faut montrer."
"Yuki a du talent, mais il manque d’enthousiasme et de rigueur pour en tirer le meilleur parti."
Tost a déclaré que le pilote japonais devait faire preuve d’un engagement renouvelé et plus prononcé s’il voulait rester chez Red Bull.
"Il doit étudier les données jour et nuit pour réduire l’écart avec Verstappen. Qu’il ait encore un avenir au sein de l’équipe, et encore moins en Formule 1, ne dépend que de lui. Il devra absolument améliorer ses performances."
L’attention se porte de plus en plus sur Isack Hadjar, qui a impressionné avec son premier podium à Zandvoort et une nouvelle belle performance à Monza dimanche.
Nico Rosberg a d’ailleurs félicité le Français dans le paddock "Une autre course fantastique !"
Mais le champion du monde 2016 a également mis en garde Hadjar contre le risque de se glisser dans l’ombre de Verstappen.
"Et si Laurent Mekies l’appelait lundi et lui disait : ’Yuki est forfait, tu peux piloter la prochaine course ?’ Alors il serait obligé d’accepter, n’est-ce pas ?"
"Moi, je refuserais à sa place à 100 %. En fait, je dirais : ’Non, je ne le ferai pas, n’essayez pas de me forcer’."
"Ils peuvent mettre un autre pilote, sans aucune pression pour un remplacement. Le titre constructeurs est déjà envolé."
L’Allemand a cité une longue liste de coéquipiers de Verstappen qui ont connu des difficultés ou ont perdu leur baquet : Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez, Liam Lawson et maintenant Tsunoda.
"Avez-vous vu à quel point c’est risqué ? Combien de carrières Red Bull a détruites ?"
"Tout le monde sait ce qui se passe avec Tsunoda : sa carrière ne tient qu’à un fil. Et pourtant, chez Racing Bulls, il n’y avait pas un nuage dans le ciel."
