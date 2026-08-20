Bortoleto veut faire encore mieux, maintenant qu’Audi F1 a ’trouvé sa voie’

Audi F1 a réalisé des progrès impressionnants au cours de la première partie de la saison, avec des places proches du top 10 puis au sein de celui-ci, en qualifications comme en course. Après des points lors de la manche inaugurale, l’équipe a peiné à retrouver ces places, la faute à des erreurs opérationnelles et des problèmes de fiabilité. Mais ceux-ci se sont atténués lors des dernières courses, avec des points à la clé.

Gabriel Bortoleto est satisfait de voir ces progrès, et il est heureux de reprendre la compétition à Zandvoort, avec une Audi R26 qui a progressé, tant sur le châssis, l’aérodynamique et le moteur, qui est encore le point faible de l’équipe.

"Cela fait du bien d’être de retour ! Ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons eu une première moitié de saison plutôt correcte, une solide saison jusqu’à présent" a déclaré Bortoleto.

"Nous avons bien commencé lors de la première course avec un bon résultat, puis nous avons eu des hauts et des bas ici et là, mais nous avons réussi à trouver notre voie et à améliorer la voiture, à améliorer notre unité de puissance."

"Donc, dans l’ensemble, c’est assez positif, mais j’ai hâte de maintenir cette dynamique de progression et de faire une seconde moitié encore meilleure."

Le Brésilien a été impressionné de voir son équipe revenir dans la lutte pour être dans le top 10, proche de Racing Bulls, et cela pourrait être encore le cas aux Pays-Bas, où la performance du V6 hybride ne sera pas cruciale.

"C’est formidable de voir l’équipe marquer autant de points d’affilée maintenant. C’est évidemment positif parce que cela signifie que nous faisons quelque chose de bien, et nous allons aussi constamment dans la bonne direction."

"Ce n’est pas une question de chance ou quelque chose comme ça, donc j’en suis heureux. J’espère que nous allons pouvoir poursuivre sur cette lancée, et ici à Zandvoort, c’est une possibilité. Voyons ce que nous pouvons faire."

Bortoleto a aussi réagi avec enthousiasme à la nouvelle de la prolongation de contrat de son ami et mentor, Max Verstappen, avec Red Bull, alors qu’il craignait de le voir partir de la catégorie reine.

"C’est incroyable. Je suis heureux d’apprendre qu’il reste. Il y avait toutes ces rumeurs disant qu’il allait peut-être partir et tout le reste, mais je suis juste heureux."

"Et aussi pour le sport, c’est super. Quand le quadruple champion du monde reste, c’est toujours une bonne chose. C’est du spectacle pour tout le monde. C’est de la belle course et du plaisir."

Il n’a pas encore eu l’occasion de le féliciter : "Non, pas encore. Je l’ai vu dans la voiture à l’instant, littéralement en venant ici, qu’il avait renouvelé. Donc c’est sûr, quand je le verrai ce week-end, je lui dirai."

Face à la nouvelle d’un pilote qui disputera près de 15 saisons dans la même équipe, celui qui dispute sa deuxième année réfléchit à ce qu’il pourrait accomplir en autant de temps.

"Ce serait le rêve. Si nous restions 15 ans ensemble, cela signifierait que le partenariat entre Audi et moi a fonctionné d’une manière incroyable. J’ai toujours été le genre de gars, depuis le karting, dont le rêve a toujours été de rester avec une seule équipe, si possible. J’espère pouvoir le faire avec Audi."

Cependant, il ne pense pas que les pilotes aient changé d’approche : "Est-ce que le monde a changé ? Je ne sais pas. Je pense que c’est une question d’opinions. Je pense que c’est aussi ce qui vous motive et vous stimule."

"Lewis, par exemple, a passé de nombreuses années chez Mercedes. Peut-être qu’il avait besoin d’un nouveau défi, je ne sais pas. Évidemment, il faut lui demander. Chacun d’entre nous a sa propre façon de se motiver."

Malgré son palmarès impressionnant en formules de promotion, le Brésilien garde les pieds sur terre quant à sa position actuelle sur la grille, et il sait qu’il doit encore faire ses preuves.

"Pour l’instant, je n’ai absolument rien accompli en Formule 1. Je n’ai pas gagné de course. Je n’ai pas encore gagné de titre. Peut-être que dans quelques années, si ces choses se concrétisent, vous pourrez me reposer la question et je vous dirai ce qui me motive."

"Je suis pratiquement sûr que faire l’histoire avec une équipe qui n’a jamais été en Formule 1, puis accomplir beaucoup de choses avec elle, serait une belle histoire à raconter un jour."