Hamilton ne vit pas encore en Italie mais ’tombe amoureux’ du pays

Lewis Hamilton a débuté son aventure chez Ferrari en début d’année, et le nouvel arrivant au sein de la Scuderia découvre l’Italie. Il révèle ne pas encore y habiter, mais adore voyager en Emilie-Romagne, à Maranello et aux alentours.

"Honnêtement, c’est assez incroyable. J’adore voyager en Italie. Je n’ai pas encore trouvé d’endroit là-bas, je n’ai pas encore décidé exactement ce que j’allais faire, mais j’ai des lacunes dans le domaine de la langue" admet le septuple champion du monde.

"C’est donc une chose à laquelle je pense encore. Mais j’adore aller à Maranello. Plus je vois l’Italie, plus je tombe amoureux de cet endroit, de la culture, des bâtiments, de l’architecture. Il y a un vrai sentiment de romantisme quand on est en Italie."

Hamilton a de nombreuses activités hors de la Formule 1, mais il fait évidemment de bons résultats sur la piste sa priorité : "Mais honnêtement, cette année a été un véritable tourbillon. J’ai de nouvelles marques partenaires avec lesquelles je travaille. Je travaille sur de nouveaux projets. Je viens de sortir ma collection avec Dior, dont je suis très fier."

"Il m’a fallu beaucoup de temps pour travailler sur ce projet. J’ai beaucoup d’entreprises qui marchent très bien. Tout ce qui se passe en dehors des circuits se passe à merveille, et je travaille aussi dur que possible pour que cela se reflète dans mes résultats. Je ne pourrais pas être plus heureux à cet égard. Mais je veux être aux avant-postes, évidemment."