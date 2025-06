Alonso a un plan pour tirer le maximum d’Adrian Newey

Fernando Alonso pense que son équipe doit profiter d’une saison difficile sur le plan sportif pour se familiariser avec le travail d’Adrian Newey. Le pilote Aston Martin F1 pense que grâce à cela, l’équipe pourra faire d’importants progrès.

"Cela a été difficile, mais nous avons compris et nous connaissons le problème de la voiture maintenant, mais nous ne pouvons pas trop nous concentrer sur la résolution du problème" a déclaré Alonso, qui pense que cela permettrait de profiter au maximum des talents de Newey en 2026.

"Nous devons penser à l’avenir et à 2026, mais même s’il est trop tard, nous essaierons de nous améliorer au cours de la deuxième partie de l’année, et c’est en grande partie grâce à lui que nous sommes motivés pour l’année prochaine."

"Avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées cette année et les problèmes auxquels nous sommes confrontés, le fait de l’avoir à bord nous donne suffisamment de confiance pour nous tourner vers 2026, et les attentes seront élevées, mais avec les pieds sur terre, car nous savons à quel point nous sommes en retard aujourd’hui."

"Même s’il y a un changement de réglementation, nous devons trouver un moyen d’améliorer les performances de la voiture de cette année, et nous devons être meilleurs."

"Même si nous avons une voiture rapide aujourd’hui, il y a quelques domaines que nous devons continuer à améliorer, alors nous essayons d’utiliser 2025 pour nous y attaquer et être prêts pour Adrian également."

Les performances en course sont toujours un point délicat pour Alonso, mais il a repéré des progrès à ce sujet : "Le rythme du dimanche n’est pas encore tout à fait dans le rythme du week-end."

"Nous sommes parfois à un ou deux dixièmes des meilleures équipes en qualifications, puis à une minute en course. Il est donc clair que le dimanche reste notre point faible du week-end, et nous devons travailler sur les réglages ou donner la priorité au dimanche pour les prochaines courses."

"Mais il semble que je sois capable de pousser la voiture à la limite lors des dernières courses depuis Imola. Avec le nouveau package, je suis beaucoup plus en phase avec la voiture. Je sens la voiture et je peux la pousser au maximum. Je me sens dans un bon moment."