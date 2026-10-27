Alonso remis à sa place après ses propos sur Albon et les pilotes de fond de grille

Fernando Alonso n’a pas mâché ses mots après son accrochage avec Alex Albon lors du Grand Prix des États-Unis, allant jusqu’à remettre en question le niveau des pilotes évoluant dans le dernier tiers de la grille de Formule 1. Une sortie qui n’a pas convaincu Ivan Capelli. L’ancien pilote italien estime que le double champion du monde a exagéré dans ses critiques, rappelant que les difficultés rencontrées au volant d’une monoplace peu compétitive ne reflètent pas nécessairement le talent de celui qui la pilote. De son côté, Albon semblait encore ignorer l’ampleur des reproches formulés à son encontre lorsqu’il est revenu sur leur incident d’Austin.

La frustration de Fernando Alonso était particulièrement visible à l’issue du Grand Prix des États-Unis. Seizième à l’arrivée, le pilote Aston Martin estimait avoir perdu toute possibilité de marquer des points après un contact avec Alex Albon survenu dès le premier tour.

Alors que les deux hommes se disputaient une position, la Williams du Thaïlandais avait heurté le côté de l’Aston Martin, provoquant des dégâts importants sur la monoplace de l’Espagnol. Les commissaires sportifs n’avaient toutefois infligé aucune sanction à Albon, une décision qui n’a pas empêché Alonso de critiquer vivement son adversaire après la course.

Le double champion du monde est même allé plus loin en remettant en cause le niveau général des pilotes évoluant dans la seconde partie du peloton, des propos auxquels Ivan Capelli a tenu à répondre.

Après l’arrivée à Austin, Alonso avait détaillé l’étendue des dégâts subis par son Aston Martin, affirmant que sa monoplace avait perdu une part considérable de ses performances à la suite du contact.

"Je pense que nous avons perdu une demi-seconde ou davantage. La voiture est détruite. Je l’ai vue dans le parc fermé. La moitié du fond plat n’est plus là."

Malgré ces dommages, l’Espagnol avait réussi à poursuivre la course et à conserver un rythme qu’il jugeait relativement compétitif.

"Je ne sais pas comment nous avons réussi à continuer et à rester relativement compétitifs. J’imagine que si la voiture était restée intacte, les points auraient probablement été possibles. C’était même une forte possibilité, parce que nous roulions en douzième position avec une moitié de voiture."

Au-delà du résultat individuel, Alonso regrettait également les conséquences de cet incident pour Aston Martin au championnat constructeurs.

"Nous aurions pu marquer des points et peut-être nous rapprocher de Williams au championnat constructeurs, mais ils ont fait en sorte que nous n’ayons aucune chance."

Mais Alonso ne s’était pas contenté de critiquer la manœuvre d’Alex Albon. Le pilote espagnol avait élargi son jugement à l’ensemble des concurrents évoluant dans le dernier tiers du classement, estimant que leur niveau de pilotage était insuffisant.

"Je pense que lorsqu’on part à l’arrière, il y a toujours ce risque. Je pense que le niveau des pilotes dans le dernier tiers de la grille est très faible, comme nous l’avons vu avec Alex. Je pense que nous devons améliorer la voiture et partir un peu plus haut sur la grille."

Ces déclarations ont suscité une réaction d’Ivan Capelli, ancien pilote de Formule 1 aujourd’hui âgé de 63 ans.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport, l’Italien a estimé que le jugement d’Alonso était excessif et ne tenait pas suffisamment compte des différences de compétitivité entre les monoplaces.

Pour Capelli, il est injuste d’associer automatiquement une position en fond de grille à un manque de talent. L’ancien pilote souligne notamment que certains concurrents actuellement engagés avec des voitures peu compétitives ont déjà démontré leur capacité à remporter des Grands Prix lorsqu’ils disposaient d’un matériel plus performant.

"Je pense qu’il a exagéré," a déclaré Capelli au sujet d’Alonso.

"Parce que, de toute façon, si nous voulons même prendre ceux qui courent véritablement à l’arrière du peloton - je pense à Pérez ou Bottas, par exemple - nous devons nous rappeler qu’il y a quelques années, lorsqu’ils disposaient de voitures plus compétitives, ils étaient capables de gagner des courses."

Leur position actuelle dans la hiérarchie ne doit pas faire oublier leurs succès passés en Formule 1, selon Capelli.

Il estime également que les difficultés rencontrées avec une monoplace moins performante peuvent pousser les pilotes à prendre davantage de risques pour compenser leur déficit de compétitivité.

"Lorsque vous essayez d’en faire davantage avec une voiture qui ne vous permet pas de le faire, les risques de commettre des erreurs augmentent inévitablement," a expliqué l’ancien pilote.

Albon surpris par l’ampleur des critiques d’Alonso ?

De son côté, Alex Albon ne semblait pas avoir pleinement connaissance des propos tenus par Fernando Alonso lorsqu’il a été interrogé après le Grand Prix des États-Unis.

Le pilote Williams a livré une analyse beaucoup plus apaisée de leur confrontation, soulignant notamment le plaisir qu’il prend habituellement à se battre en piste avec l’Espagnol.

"C’est toujours amusant de se battre avec Fernando. Il est coriace, mais il est toujours fair-play."

"Peut-être qu’il a pensé que j’étais allé un peu trop loin, je ne sais pas. Je suis sûr que je le découvrirai bien assez tôt."

Nul doute que cet échange fera l’objet de quelques questions ce jeudi dans le paddock du Grand Prix de Mexico !