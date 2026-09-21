Leclerc révèle son projet pour l’après-F1 qui lui permettra de rester dans le paddock

Charles Leclerc a encore de nombreuses années devant lui pour tenter de décrocher son premier titre mondial en Formule 1, mais le pilote Ferrari commence déjà à réfléchir à ce que pourrait être la suite de sa carrière. À 28 ans, le Monégasque reste entièrement concentré sur son objectif principal : offrir à la Scuderia un championnat du monde qui lui échappe depuis plusieurs années. Il a toutefois déjà évoqué une possible reconversion dans le paddock, notamment aux côtés de son manager de longue date, Nicolas Todt.

Leclerc est actuellement engagé avec Ferrari pour plusieurs saisons supplémentaires, après avoir récemment prolongé son contrat avec l’écurie italienne. Une collaboration qui s’inscrit dans la durée, puisque le Monégasque avait intégré la Ferrari Driver Academy en 2016, avant d’accéder au baquet de titulaire en Formule 1 en 2019.

Mais le titre se refuse toujours à lui. Grâce aux tours qu’il a menés lors du Grand Prix de Madrid, Leclerc a rejoint le cercle très fermé des pilotes ayant mené au moins 1000 tours en Formule 1, à la 20e place. Toutefois, lui et un seul autre pilote de ce groupe sont les seuls à ne pas encore avoir remporté de titre.

Cet autre pilote est Stirling Moss, qui a mené 1181 tours au cours de sa carrière en Formule 1 sans jamais parvenir à décrocher le championnat du monde. Il a néanmoins remporté 16 victoires et terminé quatre fois vice-champion. Les 18 autres pilotes de ce classement des pilotes qui ont mené au moins 1000 tours ont tous décroché un titre mondial au moins.

Le top 3 actuel est Lewis Hamilton avec 5530 tours en tête, Michael Schumacher avec 5111 et Max Verstappen avec 3883.

Leclerc parviendra-t-il à remporter un titre mondial avant sa retraite de la F1 ? Impossible à dire ! Et même si la retraite est encore très éloignée de ses préoccupations immédiates, Charles Leclerc a déjà une idée de la manière dont il pourrait rester impliqué dans le monde de la Formule 1 lorsqu’il aura mis un terme à sa carrière de pilote.

Invité du podcast Beyond The Grid, le pilote Ferrari a révélé avoir discuté avec Nicolas Todt de la possibilité de se lancer un jour dans la gestion de pilotes. Une activité que son manager exerce déjà depuis plusieurs années et qui semble susciter un véritable intérêt chez le Monégasque.

"Un jour, à 100 %. J’en ai parlé avec mon manager, Nicolas, qui fait déjà cela, pour savoir s’il serait intéressant de travailler ensemble une fois que j’aurai terminé ma carrière."

Le pilote Ferrari a toutefois tenu à rappeler que cette éventuelle reconversion ne constituait absolument pas une priorité à l’heure actuelle. Son attention reste entièrement tournée vers ses performances en piste et vers la quête du titre mondial avec la Scuderia.

"Je ne le vois pas arriver pour le moment. Actuellement, je suis concentré à 200 % sur la course, sur mon pilotage et sur l’objectif de faire gagner Ferrari," a-t-il insisté.

"Lorsque je tournerai la page, il est très probable que je reste dans les parages pour faire exactement cela, gérer des carrières de pilotes."

Au cours du même entretien, Charles Leclerc a également été interrogé sur son éventuel intérêt pour évoluer vers une personnalité de pilote qui use davantage de jeux politiques en F1 comme son équipier Lewis Hamilton, ou le maitre en la matière, Fernando Alonso. Sur ce sujet, sa réponse s’est révélée nettement moins enthousiaste.

"Cela ne m’intéresse pas vraiment. J’essaie simplement d’être moi-même et d’être aussi sincère que possible."

"Si cela me porte préjudice dans une quelconque relation, je ne chercherai pas à forcer les choses. J’ai toujours été comme ça, et j’ai toujours détesté être celui qui doit se montrer sympathique pour une raison ou pour une autre."

"Ce n’est pas moi, et je ne changerai jamais. Je n’ai pas l’impression d’avoir des ennemis dans le paddock, donc cela ne m’a pas porté préjudice."