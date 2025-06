Wolff ne sera pas ’sadique’ et tranchera cet été pour son duo 2026

Toto Wolff a parfois dû attendre jusqu’en décembre pour finaliser son duo de pilotes, comme lorsque Lewis Hamilton avait des hésitations à prolonger. Mais le directeur de Mercedes F1 ne veut pas trop attendre cette année, alors qu’il cherche à recruter Max Verstappen, possiblement à la place de George Russell.

"Il faut être respectueux des parties prenantes dans tout ce processus. L’organisation, les pilotes, tout le monde. Vous devez comprendre la voie à suivre" a déclaré Wolff, qui vise une décision avant la fin du mois d’août. "Et je ne veux pas être sadique en laissant un pilote attendre ou en ne prenant aucune décision lorsqu’elle devrait être prise."

"Je pense donc que nous sommes dans une bonne situation. Nous sommes en juin. Il est évident qu’il y a beaucoup de discussions. J’ai été ouvert et transparent. Et à un certain stade, dans les deux prochains mois - jusqu’à la pause estivale, nous avons besoin de savoir. Jusqu’à la pause estivale, tout sera fait."

Bien qu’il confirme regarder du côté de Verstappen, Wolff assure qu’il peut quand même prolonger Russell : "Tout d’abord, il n’y a pas de retard dans la situation du contrat de George, car notre calendrier est clair depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis si longtemps qu’il n’y a pas de retard."

"Mais en tant que directeur d’équipe responsable de la meilleure marque de voitures au monde, il est clair que vous étudiez ce qu’un quadruple champion du monde va faire à l’avenir, et cela pourrait prendre beaucoup de temps. Mais cela ne nous empêche pas de signer le contrat de George."