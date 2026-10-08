Hamilton dénonce les critiques contre Ferrari : ’McLaren a fait la même erreur’

Lewis Hamilton estime que Ferrari fait l’objet de critiques disproportionnées après son erreur stratégique au Grand Prix de Bahreïn, disputé en Malaisie, et refuse que les responsables de la stratégie de la Scuderia soient désignés comme les seuls coupables. Le septuple champion du monde, qui avait pourtant recommandé de prendre le départ en pneus intermédiaires sur une piste encore humide, rappelle que la décision de partir en slicks a été prise collectivement. À Singapour, le Britannique a également pointé du doigt le traitement réservé à McLaren, coupable selon lui de la même erreur, tout en regrettant que les retards à Sepang l’aient privé d’une véritable bataille sous la pluie avec Max Verstappen et Kimi Antonelli.

Ferrari avait de sérieuses raisons d’espérer un résultat majeur à Sepang. Hamilton devait s’élancer depuis la deuxième position sur la grille, tandis que Charles Leclerc occupait la quatrième place. Mais le choix de prendre le départ en pneus slicks, alors que la piste était encore trop humide, a rapidement compromis les ambitions de la Scuderia.

Les deux pilotes ont dégringolé vers le fond du classement, avant de réaliser une remontée spectaculaire. Hamilton est finalement parvenu à décrocher un podium, tandis que Leclerc a terminé quatrième, limitant considérablement les conséquences d’une décision qui aurait pu coûter encore plus cher à Ferrari.

Cette erreur a néanmoins relancé les critiques visant les choix stratégiques de l’écurie italienne. Une réaction que Hamilton juge excessive, notamment parce que McLaren avait pris une décision similaire sans, selon lui, subir le même niveau de reproches.

"Pour une raison que j’ignore, en tant qu’équipe, nous recevons beaucoup plus de critiques que n’importe qui d’autre," a déclaré Hamilton devant les médias à Singapour.

"McLaren a pris la même décision et personne n’en a même parlé. Ils ont trouvé une excuse quelconque. McLaren a commis la même erreur et fait le même choix. Au bout du compte, c’était une erreur."

Au-delà des critiques adressées à Ferrari, Hamilton a tenu à rétablir la manière dont la décision avait été prise avant le départ. Le Britannique insiste sur le fait que les stratèges ne doivent pas porter seuls la responsabilité du choix des pneus. Selon lui, les décisions de cette nature résultent d’une discussion impliquant plusieurs responsables de l’équipe, ainsi que le pilote lui-même.

"Ce ne sont pas les stratèges," a-t-il insisté. "Malheureusement, mon équipe chargée de la stratégie encaisse l’essentiel des critiques pour cette décision, mais en réalité, elle ne venait pas des stratèges. Elle résulte d’un travail collectif, de nous tous ensemble."

"Fred [Vasseur, directeur de l’équipe], Matteo [Togninalli, responsable de l’ingénierie en piste], moi-même, mon ingénieur : nous prenons la décision ensemble. Nous en discutons et nous mettons en commun toutes nos contributions, nos idées et nos informations, qu’elles soient bonnes ou non."

Hamilton a ensuite détaillé les échanges qui l’avaient conduit à accepter le choix des slicks, alors que ses premières impressions lui indiquaient clairement que la piste nécessitait encore des pneus intermédiaires.

"Je suis entré dans la voie des stands en me disant : ’C’est mouillé’. Je suis allé au muret des stands en disant : ’C’est mouillé’. Je suis revenu au garage en disant : ’Les gars, nous devrions être en intermédiaires’."

"Ensuite, tout le monde vous donne un point de vue différent et, lorsque trois personnes vous présentent une perspective différente sur le fait que ça va rapidement sécher, vous finissez par vous laisser convaincre. Vous vous dites alors : ’D’accord, je vais suivre ce que vous proposez’."

Le septuple champion du monde reconnaît qu’il a fini par accorder sa confiance à l’avis majoritaire, alors même que son instinct initial s’est finalement révélé juste.

"C’est ainsi que l’on travaille en équipe. On espère que trois personnes ont davantage raison qu’une seule, mais dans certaines situations, c’est l’inverse. Vous aviez raison, votre instinct était le bon et vous vous dites : ’Mince, j’aurais dû suivre mon instinct’."

Pour Hamilton, il ne s’agit toutefois pas de rechercher des responsables individuels. Le Britannique préfère que Ferrari tire les enseignements de cet épisode afin de rendre son processus décisionnel plus fiable à l’avenir.

"Tout le monde essaie généralement de faire de son mieux. Ce n’était pas assez bien et nous avons eu une très longue discussion à ce sujet. Nous allons essayer de travailler sur la manière de parvenir plus régulièrement à de meilleures conclusions à l’avenir."

Une bataille sous la pluie avec Verstappen et Antonelli qui n’a jamais eu lieu

La frustration de Hamilton ne se limite pas au choix des pneus de Ferrari. Le Britannique regrette également le déroulement du départ du Grand Prix de Bahreïn, alors que les conditions météorologiques semblaient initialement réunies pour offrir une course spectaculaire sur piste mouillée.

À Sepang, la pluie avait fait son apparition avant le départ, laissant entrevoir la possibilité d’une confrontation particulièrement intéressante entre les pilotes de tête. Mais des problèmes logiciels survenus pendant le tour de formation, auxquels se sont ajoutés les délais nécessaires à la FIA pour communiquer de nouvelles informations aux équipes, ont repoussé le lancement de la course.

Lorsque les pilotes ont finalement pu s’élancer, la piste avait déjà largement séché. Ceux qui avaient choisi les pneus intermédiaires n’ont ainsi effectué que quelques tours avant de passer aux slicks.

Hamilton, qui espérait profiter de la pluie pour se mesurer directement à Verstappen et Antonelli, n’a pas caché sa déception.

"J’attendais avec impatience une course sur le mouillé quand il a commencé à pleuvoir. Je me suis dit : ’Oh oui, ça va être amusant !’"

"Nous avons effectué les tours pour nous placer sur la grille, il y avait évidemment beaucoup de projections d’eau, puis, avec tous les retards et tout ce qui s’est passé, je n’ai finalement pas pu livrer la bataille que je voulais avoir avec Max, et dont j’étais impatient, ainsi qu’avec Kimi."

Malgré cette occasion manquée, Hamilton ne souhaite pas s’en prendre à la FIA. Il reconnaît que les décisions prises dans des conditions météorologiques difficiles doivent avant tout garantir la sécurité des pilotes.

"Je n’ai pas vraiment de ressentiment particulier à l’égard de la FIA. Je pense qu’au bout du compte, elle fait de son mieux pour assurer notre sécurité à tous."

Si le choix stratégique de Ferrari a compromis ses chances de victoire, Hamilton a tout de même trouvé une certaine satisfaction dans sa remontée à travers le peloton. Parti de la première ligne, le Britannique a dû multiplier les dépassements pour revenir jusqu’au podium, une expérience qui lui a rappelé ses premières années en sport automobile.

"C’était vraiment très amusant. Honnêtement, cela m’a rappelé mes jeunes années, lorsque j’étais enfant. Mon premier kart était passé entre cinq mains avant moi, il était complètement tordu, et je partais pratiquement du fond de la grille. Je devais alors remonter tout le peloton."

"Cela m’a un peu replongé dans cette époque."