Hamilton demande un changement à Singapour, le circuit pourrait refuser

Lewis Hamilton a appelé à des modifications du circuit urbain de Marina Bay, soutenant qu’une ligne droite plus longue est nécessaire pour créer des opportunités de dépassements. Le pilote Ferrari s’est exprimé à ce sujet après le Sprint, duquel il a terminé deuxième samedi derrière Max Verstappen. Selon lui, il faudrait un petit aménagement pour créer des possibilités de manœuvres en piste.

Le tracé de Marina Bay a subi plusieurs reconfigurations au fil du temps, notamment la suppression de la chicane "Singapore Sling" en 2013 et la suppression des anciens virages 16 à 19, qui a permis de créer une grande ligne droite.

"J’adore la course ici" a déclaré Hamilton. "J’aime vraiment cette course. Je disais à Max que je pense qu’ils doivent changer la piste pour avoir peut-être une ligne droite plus longue quelque part afin que ce soit un circuit vraiment formidable."

"Parce que je pense qu’il a le potentiel d’être un grand circuit de course. C’est une super piste à piloter sur un seul tour en qualifications, mais il n’y a littéralement pas beaucoup... Il y a comme un seul endroit, je pense, où l’on pourrait potentiellement se rapprocher pour dépasser."

"Mais ensuite à d’autres endroits, comme au virage 16, la bosse au milieu de la piste fait jaillir des étincelles parce que la piste n’est pas particulièrement plate. Je ne sais pas si c’est pour la pluie ou quoi que ce soit, mais je pense qu’il y a des ajustements qui peuvent être faits pour en faire à 100 % un grand circuit."

"S’ils vont le faire, je ne sais pas. Mais j’ai trouvé le sprint amusant. S’il avait fait sec, cela aurait probablement été la course la plus ennuyeuse à regarder pour vous. C’est le mouillé, la pluie, qui l’a rendue excitante."

"Donc, si l’on peut toujours faire pleuvoir, alors ce sera toujours une excellente course sprint. Mais sinon, cela aurait probablement été simplement de la gestion de pneus pure et simple."

Malheureusement, le circuit de Singapour pourrait à l’inverse perdre l’une de ses lignes droites existantes. La section de près de 400 mètres introduite en 2023 devrait disparaître dans les deux années à venir après la fin des travaux urbains dans la zone.

Hamilton n’est pas le seul à préférer le tracé révisé de Marina Bay. Lors du briefing des pilotes en 2023, les personnes présentes ont soutenu à l’unanimité les changements et ont suggéré de les rendre permanents. Cependant, la décision finale revient aux autorités de Singapour plutôt qu’à la FIA.

Le principal obstacle est évidemment commercial, car ces changements réduisent la capacité d’accueil du circuit d’environ 25 000 places, soit 17 %. Réintégrer cette section permettrait aux organisateurs d’accueillir plus de fans, faisant du retour de la tribune reconstruite une priorité importante pour les promoteurs de l’événement.

Colin Sin, promoteur de Singapore GP, s’est exprimé sans détours au sujet de la perte de capacité des tribunes en enlevant des virages : "C’est 25 000 personnes, c’est comme un trou dans la poche."

Cependant, les changements prévus ne signifient pas nécessairement un retour à la section d’origine sinueuse du circuit de Marina Bay. Sin a suggéré qu’un compromis pourrait être trouvé, avec un passage autour tribune de la baie qui pourrait comporter des virages rapides.