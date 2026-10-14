Brown et Stella étaient ’dans une colère noire’ après l’accrochage entre Norris et Piastri

L’accrochage entre Lando Norris et Oscar Piastri lors du Sprint du Grand Prix de Singapour a provoqué une colère rarement observée chez les dirigeants de McLaren. Si Zak Brown et Andrea Stella ont publiquement évité de désigner un responsable après l’incident, avant que Norris ne présente lui-même ses excuses, leur réaction en interne a été beaucoup plus virulente. Selon David Coulthard, qui affirme avoir échangé avec des membres de l’écurie, les deux hommes n’auraient jamais été vus dans un tel état de colère.

La tension est montée d’un gros cran chez McLaren après la collision entre ses deux pilotes dans le dernier tour du Sprint de Singapour. Alors que Lando Norris et Oscar Piastri occupaient respectivement les cinquième et quatrième positions, sans plus d’enjeu en termes de points au total pour leur équipe, leur bataille s’est terminée par un accrochage au virage 5, compromettant les résultats des deux monoplaces.

Norris avait tenté de dépasser son équipier lorsqu’il a touché la roue arrière droite de la voiture de Piastri. Le contact a provoqué un tête-à-queue des deux McLaren, mettant immédiatement fin à la course de l’Australien. Le Britannique a toutefois pu repartir et rallier l’arrivée à la huitième place, récupérant ainsi le dernier point attribué lors du Sprint.

Après avoir examiné l’incident, les commissaires sportifs ont décidé de ne prendre aucune sanction, estimant que les deux pilotes avaient contribué à la collision. Une conclusion qui n’aurait cependant pas suffi à apaiser les tensions au sein de McLaren.

Car si Zak Brown, directeur général de McLaren Racing, et Andrea Stella, directeur de l’écurie, ont adopté une communication mesurée devant les médias, leur réaction en privé a été bien différente.

Ancien pilote McLaren, David Coulthard est revenu sur cet incident avec une révélation.

L’Écossais reconnaît qu’il est toujours difficile de déterminer la sanction appropriée lorsque deux équipiers s’accrochent en se disputant une position.

Il estime néanmoins que la responsabilité de Norris doit être examinée avec attention, puisque le Britannique était à l’origine de la tentative de dépassement et qu’il a touché l’arrière de la monoplace de Piastri.

"C’est compliqué, n’est-ce pas, de déterminer quelle est la sanction appropriée lorsque deux pilotes se lancent dans un tango. Il faut être deux pour danser le tango, et celui qui a pris l’initiative de la manœuvre était celui qui a touché la roue arrière de la voiture qui le précédait. Je pense donc que cela doit commencer à être pris en compte."

Cette analyse se distingue de la décision des commissaires sportifs, qui ont considéré que les deux pilotes avaient joué un rôle dans l’accrochage et qu’aucune pénalité ne devait être infligée.

Pour Coulthard, le fait que Norris ait déclenché la tentative de dépassement constitue néanmoins un élément important dans l’évaluation de l’incident. D’autant que cette manœuvre est intervenue dans le dernier tour du Sprint, alors que McLaren semblait en mesure de terminer avec ses deux voitures dans les cinq premières positions. Au lieu de cela, l’écurie a perdu plusieurs points et vu l’une de ses monoplaces abandonner.

Mais les conséquences sportives ne seraient qu’une partie du problème. Selon Coulthard, l’incident a déclenché une réaction particulièrement vive au sein de la direction de McLaren.

L’ancien pilote affirme avoir recueilli des témoignages de personnes travaillant dans l’équipe, qui lui ont décrit une colère inhabituelle de Zak Brown et Andrea Stella.

"Il y a une chose que je sais : l’équipe n’était pas contente, et j’ai entendu de la part de certaines personnes en interne qu’elles n’avaient jamais vu leur directeur général et leur directeur d’écurie aussi en colère à ce sujet."

Devant les médias, Brown et Stella ont évité d’accabler directement Norris ou Piastri, préférant ne pas attribuer publiquement la responsabilité de l’accrochage à l’un des deux pilotes.

Mais selon les informations rapportées par Coulthard, l’équipe a très mal vécu cet incident. L’Écossais ne précise pas la nature exacte des échanges qui auraient suivi la collision, mais son témoignage laisse entendre que les dirigeants ont exprimé leur mécontentement avec une fermeté inhabituelle.

David Coulthard n’est pas le seul ancien pilote à révéler que la direction de McLaren a dû réagir avec fermeté. Martin Brundle a lui aussi évoqué les conséquences de cet accrochage sur les relations entre Norris et ses dirigeants.

Le consultant de Sky Sports F1 révèle que Brown et Stella avaient adressé une sévère remontrance au Britannique, considérant que sa tentative de dépassement n’était pas nécessaire dans ces circonstances.

"Zak et Andrea lui ont vraiment passé un sacré savon, franchement, parce que ce n’était pas nécessaire," a déclaré Brundle.

Au-delà des points perdus lors du Sprint, Martin Brundle a également attiré l’attention sur les conséquences financières potentielles de cet incident.

"En Formule 1, les équipes doivent respecter un plafond budgétaire qui limite leurs dépenses dans les domaines concernés par la réglementation financière."

"Or, les réparations et le remplacement de pièces endommagées représentent des coûts qui peuvent devenir particulièrement contraignants en fin de saison."

"Devoir remplacer des éléments à ce stade du championnat, à la suite d’un accrochage inutile, pourrait avoir des répercussions sur les ressources que McLaren souhaite consacrer au développement de sa monoplace de 2027."

"Même si l’ampleur exacte des dégâts et leur coût n’ont pas été précisés... cela semblait assez minime, cela aurait pu être pire. Cet aspect ajoute une dimension supplémentaire à la frustration potentielle."