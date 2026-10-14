Le rêve de F1 de Rovanperä est ’une montagne trop difficile à gravir’

Kalle Rovanperä pourrait retrouver le championnat du monde des rallyes dès 2027, après avoir vu son ambition de rejoindre un jour la Formule 1 sérieusement compromise. Le double champion du monde finlandais avait quitté le WRC pour se consacrer à la compétition sur circuit, mais des débuts difficiles dans les catégories de promotion, suivis de problèmes de santé, ont interrompu sa progression. Désormais aperçu au volant de la future Toyota de rallye, il a repris contact avec son ancienne équipe, qui ne cache pas son intérêt pour un retour.

Le parcours de Kalle Rovanperä pourrait finalement le ramener vers la discipline dans laquelle il s’est imposé comme l’un des pilotes les plus talentueux de sa génération.

Après avoir remporté deux titres mondiaux en rallye avec Toyota, le Finlandais avait choisi de s’éloigner du WRC pour tenter une reconversion vers les courses sur circuit, avec l’ambition de progresser dans les catégories de promotion et, à terme, de se rapprocher de la Formule 1.

Mais cette transition s’est révélée beaucoup plus compliquée que prévu. Ses premiers résultats dans les formules de promotion ont été difficiles, avant que son programme ne soit interrompu en raison de problèmes de vertiges. Cette situation a considérablement réduit ses perspectives de poursuivre son ascension vers la catégorie reine du sport automobile.

Et alors que son avenir sur circuit semblait devenu incertain, Rovanperä a récemment été aperçu en Espagne lors d’essais au volant de la voiture développée par Toyota pour la saison 2027 du championnat du monde des rallyes. Un retour dans le baquet d’une WRC qui pourrait annoncer une réorientation de sa carrière.

Jari-Matti Latvala, directeur de l’équipe Toyota en WRC, a confirmé que des échanges avaient été engagés avec le double champion du monde concernant un éventuel retour dès la saison prochaine.

Interrogé par DirtFish, l’ancien pilote finlandais a expliqué que Rovanperä semblait désormais retrouver un intérêt marqué pour le rallye.

"Il a maintenant manifesté de l’intérêt pour le rallye," a déclaré Latvala.

"Je pense qu’il a compris que la compétition sur circuit, avec l’objectif d’aller jusqu’en Formule 1, représentait une montagne un peu trop difficile à gravir."

Latvala n’exclut pas que son compatriote puisse encore envisager d’autres disciplines, mais il constate que ses priorités semblent désormais évoluer.

"Bien sûr, il existe différentes catégories dans lesquelles il pourrait courir, mais maintenant, c’est le rallye qui l’intéresse à nouveau."

"Nous avons entamé des discussions avec lui."

Un retour à temps plein reste à déterminer

Si Toyota se montre intéressé par la perspective de retrouver son ancien champion, plusieurs questions doivent encore être réglées. La principale concerne le niveau d’engagement que Rovanperä serait prêt à accepter.

Après avoir choisi de quitter le championnat pour explorer d’autres horizons, le Finlandais doit notamment déterminer s’il souhaite retrouver les contraintes d’une saison complète de WRC.

Latvala considère cet aspect comme essentiel avant de pouvoir envisager concrètement son intégration à l’effectif Toyota pour 2027.

"Nous devons voir quelle est son idée," a-t-il poursuivi.

"Est-il prêt à disputer l’intégralité du championnat, et ainsi de suite ?"

La question est d’autant plus importante que Toyota dispose déjà d’un effectif particulièrement fourni.

Pour le constructeur japonais, la situation dépasse la simple recherche d’un pilote supplémentaire. Rovanperä possède une histoire particulière avec Toyota, puisqu’il a remporté ses deux couronnes mondiales au volant des voitures de la marque.

Son expérience, son palmarès et sa connaissance de l’équipe constituent donc des arguments importants en faveur d’un retour.

Latvala a d’ailleurs clairement indiqué que Toyota souhaitait éviter de voir son ancien champion rejoindre une structure concurrente.

"Nous disposons d’un excellent effectif de pilotes, mais nous devons nous souvenir qu’il est aussi devenu champion du monde avec Toyota," a-t-il souligné.

"C’est un pilote important, donc nous ne voudrions pas le perdre."

Cette volonté de conserver Rovanperä dans le giron du constructeur pourrait conduire Toyota à envisager une organisation plus importante pour la saison 2027.

Selon les informations qui circulent, l’une des possibilités étudiées serait d’engager deux équipes de trois voitures chacune, afin de disposer de davantage de places si son effectif venait à s’élargir.

Une telle configuration permettrait potentiellement d’accueillir Rovanperä sans devoir nécessairement renoncer aux autres pilotes déjà présents dans le programme.

Cette option reste toutefois à l’état de réflexion et aucune décision officielle n’a été annoncée.