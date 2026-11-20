Lewis Hamilton ne se montre pas inquiet pour son avenir chez Ferrari, malgré l’absence de discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat. À bientôt 42 ans, le septuple champion du monde assure conserver toute sa motivation et n’exclut pas de poursuivre sa carrière suffisamment longtemps pour découvrir les futurs moteurs V8 de la Formule 1, voire le retour du championnat en Afrique. Mais le Britannique commence également à préparer sa vie après la compétition avec plusieurs projets...

Après une première saison particulièrement difficile chez Ferrari, Lewis Hamilton a retrouvé des couleurs en 2026. Le Britannique, qui avait qualifié sa campagne 2025 de pire saison de sa carrière après avoir terminé une année complète sans le moindre podium pour la première fois, a bénéficié du changement de réglementation technique pour renouer avec les avant-postes.

À trois Grands Prix de la fin du championnat, Hamilton occupe la quatrième place du classement des pilotes, avec douze points d’avance sur son coéquipier Charles Leclerc. Il a également décroché sa première victoire et sa première pole position sous les couleurs de Ferrari, mettant fin à une période de résultats décevants depuis son arrivée à Maranello.

Cette amélioration des performances n’a toutefois pas totalement dissipé les interrogations sur son avenir. Les tensions apparues entre les deux pilotes Ferrari après leur incident dans le premier tour du Grand Prix de Mexico, au début du mois, ont notamment relancé les discussions sur la pérennité de leur association.

Leclerc ayant signé un nouveau contrat à long terme avec Ferrari plus tôt cette année, un éventuel changement dans le duo de pilotes concernerait vraisemblablement Hamilton.

Le septuple champion du monde, actuellement dans la deuxième année d’un contrat pluriannuel qui court jusqu’à la fin de la saison 2027, disposerait toutefois d’une option lui permettant de prolonger sa collaboration avec la Scuderia jusqu’en 2028.

Interrogé à Las Vegas sur l’éventualité de nouvelles négociations avec Ferrari, Hamilton a reconnu qu’aucune discussion concernant une prolongation n’avait encore été engagée.

Le Britannique ne considère cependant pas cette situation comme préoccupante, estimant qu’il est encore trop tôt pour se pencher sur son avenir contractuel.

"Je n’y ai même pas réfléchi, parce que je suis au milieu de mon contrat. Donc, normalement, ce genre de discussions intervient à un moment donné pendant votre dernière année."

"Je ne sais donc pas vraiment quand nous commencerons ces discussions, mais il n’y a aucune raison d’en parler ou d’y penser pour le moment."

Le retour des V8 pourrait-il prolonger sa carrière ?

La question de l’avenir d’Hamilton dépasse toutefois celle de son contrat actuel. Le Britannique fêtera ses 42 ans en janvier prochain, mais n’exclut pas de continuer à courir en Formule 1 jusqu’au milieu de la quarantaine, voire un peu plus.

Une telle longévité pourrait notamment lui permettre d’assister au retour des moteurs V8, désormais envisagé pour 2030, ainsi qu’au retour du championnat sur le continent africain, où une nouvelle course au Rwanda est évoquée pour le début des années 2030.

Interrogé sur la perspective de retrouver des V8, Hamilton a d’abord insisté sur l’importance de leur sonorité.

Le septuple champion du monde regrette depuis longtemps la disparition du bruit caractéristique des moteurs atmosphériques de 2,4 litres, abandonnés à la fin de la saison 2013 au profit des groupes propulseurs hybrides V6 turbo.

Pour lui, le retour à une architecture V8 ne présenterait un véritable intérêt que si la réglementation permettait de retrouver une partie de cette identité sonore.

"Cela dépend de la manière dont ils les conçoivent sur le plan réglementaire, et du retour à une belle sonorité, parce que je pense que c’est quelque chose qui nous manque depuis que nous sommes entrés dans l’ère des V6."

Hamilton souhaite notamment retrouver une configuration d’échappement permettant aux moteurs de s’exprimer davantage.

"Oui, il faut ramener les petits échappements stridents et retrouver cette sonorité. Nous pourrions avoir cela si le turbo est petit et, tant que nous n’avons pas un moteur qui s’essouffle à mi-chemin dans la ligne droite, je pense que ce sera mieux."

Hamilton prêt à faire les sacrifices nécessaires pour continuer

Reste à savoir si Hamilton sera encore présent sur la grille lorsque ces changements entreront en vigueur. À l’horizon 2030, le Britannique aura 45 ans, un âge auquel très peu de pilotes poursuivent leur carrière au plus haut niveau du sport automobile.

Hamilton reconnaît que le vieillissement pourrait lui imposer des difficultés qu’il ne peut pas encore anticiper. Il estime néanmoins que les limites traditionnellement associées à l’âge ne doivent pas être considérées comme des obstacles insurmontables.

"Bien sûr, il y a des défis qui m’attendent et que je ne peux pas prévoir, des défis qui viennent avec l’âge. Mais tout au long de ce parcours, de cette aventure, il y a eu tellement d’idées préconçues."

"Il existe beaucoup d’outils que vous pouvez utiliser pour continuer à entretenir vos capacités et garder l’esprit vif. Je suppose que tant que vous êtes prêt à tout sacrifier, ce qui est mon cas actuellement, vous pouvez continuer."

Hamilton refuse toutefois de promettre qu’il sera encore en compétition dans quatre ans.

"Je ne peux pas dire si, dans quatre ans, j’aurai encore envie de continuer à faire ce que je fais. Mais j’aime toujours ce que je fais aujourd’hui. Je suis encore totalement investi et je le resterai dans un avenir prévisible."

Une suite au film F1 déjà en préparation

Si Hamilton ne se fixe pas encore de date pour prendre sa retraite, il reconnaît néanmoins qu’il ne pourra pas poursuivre indéfiniment sa carrière de pilote.

Le septuple champion du monde réfléchit déjà aux activités qu’il pourrait développer lorsqu’il décidera de quitter la compétition. La mode et le cinéma occupent notamment une place importante dans ses projets personnels et professionnels.

Hamilton a ainsi confirmé qu’une suite au film F1, dont il a été l’un des producteurs, était actuellement en préparation.

"Je sais que je ne pourrai pas courir éternellement. Il y aura donc d’autres choses auxquelles je m’intéresserai aussi. Comme vous le savez, j’aime la mode, nous faisons des films. Nous travaillons sur un deuxième film F1."

Le pilote Ferrari pourrait également apparaître dans une autre franchise cinématographique particulièrement célèbre.

Hamilton a récemment effectué un vol à bord d’un avion de chasse, une expérience qui lui a donné envie de contacter directement Tom Cruise pour évoquer une éventuelle participation au troisième volet de Top Gun.

"Je viens de monter dans un avion de chasse et j’ai envoyé un message à Tom Cruise pour lui dire : ’Je suis prêt pour Top Gun 3.’"

"Je pourrais tout à fait le faire. J’avais déjà volé une fois dans un F16. 9,5 G, c’était complètement fou !"