Ferrari semblait dans le wagon de tête ce vendredi à Las Vegas, avec la troisième place de Charles Leclerc en EL2, le Monégasque ayant réussi à se placer en tête à de nombreuses reprises pendant la séance d’essais. Mais la Scuderia ne veut pas tirer de conclusion hâtive sur les performances de la SF-26 sur une piste détrempée, car il est probable que les choses soient remises à plat une fois les conditions plus sèches.

Leclerc a expliqué qu’il était compliqué de savoir à quoi s’attendre pour les qualifications et la course, puisque la météo va drastiquement changer, mais il est toutefois convaincu que ce roulage a quand même eu son utilité.

"Une journée délicate pour toutes les écuries, en raison des conditions météorologiques et de la piste détrempée. Il n’y a pas grand-chose à retenir pour la suite du week-end, car les conditions devraient être sèches par la suite" a déclaré Leclerc.

"Nous n’avons pas roulé lors des premiers essais libres, mais nous avons bouclé un bon nombre de tours lors de la deuxième séance, ce qui nous a permis d’en apprendre davantage sur le pilotage dans ces conditions."

"Espérons que certains enseignements nous seront utiles à l’avenir. Nous repartirons sur de nouvelles bases demain et verrons où nous en sommes lors des troisièmes essais libres."

Lewis Hamilton avait laissé son volant à Dino Beganovic en EL1, et même si son remplaçant du jour n’a pas roulé, le septuple champion du monde s’est retrouvé à attendre, et il regrette d’avoir connu une journée passive sous la pluie de Las Vegas.

"Ce n’était pas vraiment une bonne journée, à m’asseoir et attendre ! On ne peut pas vraiment faire de tests dans ces conditions, et tout ce qu’on a appris aujourd’hui sera oublié demain car il fera sec et il faudra recommencer" a déclaré Hamilton.

"Je pense que tout le monde est à l’aveugle, on va devoir réagir rapidement demain dans la seule séance libre à notre disposition et il faudra être efficace, donc j’espère que ça ne sera pas mauvais."

"Tout le monde veut rouler, on dirait les journées en karting, où il fait froid et on subit. Mais ça ne m’a pas coûté de manquer les EL1 et on a quand même eu de bons enseignements à tirer sous la pluie."

Beganovic n’a pas pu rouler et il n’a pas grand chose à tirer d’intéressant sur un tour de reconnaissance effectué au ralenti : "En raison de la pluie, les conditions de piste n’ont pas permis de beaucoup rouler aujourd’hui."

"Je n’ai effectué qu’un seul tour d’installation, comme ce fut le cas pour presque tous les autres pilotes, donc nous n’avons pas eu l’occasion de recueillir de données. C’est toujours un plaisir d’être de retour dans la SF-26 et j’apprécie l’opportunité que notre équipe m’a donnée aujourd’hui."

Jérôme d’Ambrosio, le directeur adjoint de Ferrari, rejoint l’avis de ses pilotes et prédit des EL3 très intenses : "Pas grand chose des EL1, peu de choses sur les EL2 mais on a toujours quelque chose à apprendre quand on est en piste, et on a essayé que ce soit le cas."

"Mais demain sera une remise à zéro pour tout le monde. On va devoir condenser le travail sur les longs relais et celui sur les tours rapides. On va devoir tout faire tenir en une heure mais c’est le cas pour tout le monde, et on devra en tirer le maximum."