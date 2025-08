Hamilton, abattu après le GP de Hongrie : ’beaucoup de choses qui ne sont pas terribles’

A l’arrivée de la course du Grand Prix de Hongrie, terminée en 12e place hors des points, Lewis Hamilton était d’une humeur inchangée par rapport à hier lorsqu’il a confié se sentir nul et inutile après avoir raté la Q3 en Hongrie.

Clairement abattu à nouveau, le Britannique a même affirmé "ne pas se souvenir" de l’incident du virage 4, lorsque Max Verstappen a tenté une manœuvre à l’intérieur et l’a poussé hors de la piste -photo ci-dessous), pour laquelle le Néerlandais fait l’objet d’une enquête. Les deux hommes sont d’ailleurs convoqués ensemb (à lire ici).

Hamilton a du mal à articuler, se contentant de dire : "Quand on a un feeling, on a un feeling. Il se passe beaucoup de choses en arrière-plan qui ne sont pas terribles."

Quand on lui demande s’il aime toujours la course, il répond par l’affirmative en hochant la tête.

"La course était plutôt mauvaise," ajoute-t-il, confiant qu’il ne se voyait pas finir dans les points.

"Non pas vraiment, j’étais bloqué où j’étais. Ah et pour Max oui... je me souviens. Je l’ai vu à la dernière minute et il était assez proche de ma roue arrière, alors j’ai essayé d’éviter le crash."

"Je suis comme hier, je suis juste content que le week-end soit terminé. Et j’ai hâte de partir d’ici."

Il a ensuite ajouté qu’il avait hâte de partir en vacances pendant un certain temps pour les vacances d’été : "J’ai hâte de ne pas travailler pendant un petit moment. Pas trop d’usine ou de simulateur pour moi. Je dois couper au plus vite."