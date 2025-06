Hamilton a littéralement mis le feu à la qualification

Lewis Hamilton a provoqué un drapeau rouge lors de la deuxième partie des qualifications du Grand Prix d’Autriche.

Le chronomètre a été arrêté en Q2 sur le Red Bull Ring après que le pilote Ferrari a roulé sur l’herbe à la sortie du dernier virage. Ce geste a déclenché un petit incendie, le patin en titane sous sa SF-25 ayant mis le feu à l’herbe ! L’herbe a ensuite été arrosée entre Q2 et Q3 à cet endroit.

Hamilton a donc littéralement mis le feu à la qualification, qu’il a terminée à une belle 4e place.

"Je pense que c’était la meilleure journée de ma saison, sur le plan opérationnel, et je dirais surtout lors des qualifications, grâce à la façon dont l’équipe a fonctionné."

"Les chronos, les informations que nous avons reçues sur le trafic et le positionnement en piste, tout cela était vraiment excellent."

"C’était vraiment de classe mondiale, et c’est ce sur quoi nous avons travaillé."

"Pour demain, c’est une bonne position pour faire la course, nous allons viser le podium avec Charles et de bonnes stratégies."

Hamilton admet un certain soulagement.

"C’est vraiment fantastique d’être beaucoup plus proches et d’être en deuxième ligne. Et pour Charles, évidemment, il est en première ligne. Mon dernier tour n’était pas parfait. J’aurais pu l’être, et si j’avais terminé, j’aurais terminé deuxième."

"Je suis dans ce milieu depuis tellement longtemps. On gagne, on perd. Je suis content que nous soyons au moins en deuxième ligne. Et généralement, notre course est meilleure, notre voiture est meilleure en course qu’en qualifications. Nous avons donc progressé autant que possible en qualifications. Espérons que nous pourrons poursuivre sur cette lancée en course."

"La direction que nous avons prise, je pense, est vraiment positive. Et je pense que nous nous rapprochons de mon côté du garage en termes de performances de Charles, qui est vraiment très habitué à la voiture, il la change très rarement. C’est donc vraiment positif."

Hamilton avait aussi des mots de soutien pour l’équipe et Vasseur, sujet aux rumeurs ces derniers temps.

"En fin de compte, nous continuons à nous serrer les coudes, à nous protéger les uns les autres, à nous isoler du bruit et à garder la tête froide."

"C’est une équipe incroyable, et nous travaillons sans relâche, et je travaille avec Fred, pour mettre toutes les pièces du puzzle au bon endroit. Mais étape par étape, ça ne se fait pas d’un coup. Il faut continuer à travailler, mais je suis vraiment très satisfait des progrès que nous réalisons."

Que vise-t-il pour dimanche ?

"À chaque course, j’ai dit que j’avais hâte de décrocher ce premier podium, alors je ne le dirai pas aujourd’hui. Je vais juste me taire et essayer de faire mieux demain."