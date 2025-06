Sixième, Lawson est heureux ’d’enfin montrer’ son meilleur rythme

Liam Lawson a créé la sensation de la qualification en Autriche en signant le sixième temps, ce qui fait de lui le pilote le mieux placé dans le quatuor de Red Bull et Racing Bulls. Il se félicite d’enfin montrer son potentiel en qualifs alors qu’il n’y parvenait pas depuis plusieurs courses.

"Ca faisait longtemps ! C’est très cool d’avoir une bonne qualification. En coulisses, les choses semblaient bonnes depuis quelques courses, on a fait beaucoup de travail sur la voiture. Cette performance était là mais on n’arrivait pas à la montrer, et on y est parvenu donc c’est bien" a déclaré Lawson.

"Une qualification fluide. Le rythme était bon en essais libres lors des derniers week-ends, mais ce n’était pas le cas en qualifs. C’est très serré ce week-end, ça met la pression sur nous derrière le volant, et aussi sur l’équipe pour peaufiner la voiture."

Le Néo-Zélandais aimerait désormais convertir ce beau résultat en points : "Je l’espère, la dégradation est bonne et ça semblait bien sur les longs relais, mais c’est toujours différent quand on est dans le trafic, et je suis sûr qu’il y aura différentes stratégies."

Isack Hadjar a peiné à trouver de la performance en Q2 et il n’a pas franchi cette deuxième partie de séance. Il pense faire une stratégie alternative à celle que pourraient faire les leaders en course : "On a fait une bonne Q1, le feeling était bon dès le premier tour, et en Q2 j’étais un peu perdu avec l’équilibre sur le premier tour."

"Ca ne ressemblait pas à ce dont je me rappelais, on a parlé de vent et de rafales mais c’était pareil lors du deuxième tour. On doit progresser entre Q1 et Q2 mais là on n’a fait que régresser. On sait que les pneus tiennent assez bien ici. Donc demain vu d’où on part une stratégie à un arrêt à plus de sens, mais on verra."