Alonso veut ’aller chercher’ des points, Stroll ’pas surpris’ de son élimination en Q1

Fernando Alonso s’est qualifié en 11e place pour le Grand Prix d’Autriche, et bien que la Q3 manquée soit une légère déception, le pilote Aston Martin F1 est confiant quant à sa possibilité d’aller chercher des points en course.

"Je suis content, la position est bonne, on est à une seule place des points et on va essayer d’en marquer. J’ai des doutes sur la manière dont la voiture s’est comportée, on a eu différents ressentis d’équilibre et ça m’inquiète pour la course" a déclaré Alonso.

"Mais c’était difficile pour tout le monde. Beaucoup de pilotes sont sortis, les conditions de piste seront un défi demain, encore plus chaudes qu’aujourd’hui, donc on verra ce qu’on peut faire."

"La meilleure séance était les EL2 pour nous. Ce matin on a eu des difficultés et il y avait encore plus de vent en qualifications. Mais c’est le cas pour tout le monde et on devra surmonter ces conditions demain, et être intelligents avec la stratégie. On n’est qu’à une place des points, donc allons les chercher !"

Lance Stroll a été éliminé en Q1 et semblait fataliste après la fin de la séance, et son détachement à la limite de la nonchalance contraste avec l’appétit de son équipier pour une bonne performance : "C’était difficile tout le week-end donc je ne suis pas trop surpris. La voiture était meilleure en essais que maintenant, je ne sais pas pourquoi. Les températures ont changé un peu, c’est peut-être la raison."