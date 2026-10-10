Verstappen a ’gardé le contrôle’ après le crash de Russell mais veut surtout gagner la course
Hadjar a connu une avarie mais n’est pas trop frustré
Max Verstappen a remporté le Sprint F1 du Grand Prix de Singapour après une course de 20 tours en tête, confirmant sa très bonne forme ce week-end, puisqu’il s’était élancé en pole. Dépassé par George Russell au départ, il était au premier rang pour assister à l’accident du Britannique à la fin du premier tour, et il a ensuite pu dérouler sa course sans problème, gérant l’avance creusée sur Lewis Hamilton dans les premiers tours.
Le Néerlandais admet toutefois qu’un tel départ ne doit pas se reproduire, à commencer par celui de la course demain, car les difficultés pour dépasser montrent que s’il n’est pas en position optimale après le premier tour, signer un bon résultat sera délicat.
"Le départ était très mauvais, c’est une chose qu’on doit améliorer car si ça nous arrive demain, notre course sera terminée immédiatement si rien de fou ne se produit. Ce n’était pas idéal mais j’ai eu de la chance avec ce qui s’est passé pour George dans le dernier virage" a déclaré Verstappen.
"A partir de là, je voulais juste rester calme et garder le contrôle, car c’étaient des conditions piégeuses en intermédiaires. Je voulais voir l’arriver et gagner le Sprint, mais je veux surtout gagner demain, et pas aujourd’hui."
Celui qui n’avait jamais gagné à Singapour ne compte toujours pas officiellement de victoire dans la Cité-Etat, mais il termine premier pour la première fois, même s’il conforme qu’il se considérera vainqueur à Singapour s’il remporte la course, comme le feront aussi les statistiques officielles.
"Je veux gagner demain ! Je ne vois pas ça comme une vraie victoire en Grand Prix. On doit avoir une bonne qualification, ce sera serré avec d’autres voitures et ça devrait être une course très intéressante demain."
Isack Hadjar n’était pas dans le top 10 quand, au tout début de la course, son moteur à lâché avec un problème de frein moteur, ce qui frustre un peu le pilote, sans qu’il soit non plus dévasté.
"Je n’avais pas de puissance sur le premier tour, mais rien ne semblait mauvais. J’étais à l’arrêt complet, c’est dommage car j’ai pris un bon départ, je pensais doubler Liam mais j’ai dû m’arrêter. Mais je m’en moque un peu, il n’y avait pas beaucoup de points à aller chercher. On espère sauver le moteur peut-être" a lancé le Français à Canal+.
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