Hadjar signe sa meilleure qualification en carrière pour sa première avec Red Bull

Isack Hadjar a signé un excellent début avec Red Bull en se qualifiant troisième pour le Grand Prix d’Australie derrière les inatteignables pilotes Mercedes F1. Le Français s’est montré solide et a progressé tout au long du week-end pour signer son meilleur résultat en qualifications.

Il est aussi le premier pilote à atteindre la Q3 dès sa première course chez Red Bull depuis Max Verstappen au Grand Prix d’Espagne 2016, ce qui est un très bon signe pour sa première saison dans l’équipe.

"C’était une qualification très fluide, le week-end jusqu’à la qualification a été très difficile, on n’était pas en position de se battre pour un top 3, les Ferrari et les McLaren étaient plus rapides, mais on a bien construit notre qualification" a déclaré Hadjar après la séance.

Il est convaincu qu’un podium est possible, mais il ne pense pas pouvoir lutter contre les Mercedes en course : "Tout ce que je peux faire, c’est prendre un bon départ, mais ils sont trop rapides pour le moment. Je veux garder ma position, et signer un deuxième podium serait bien."

Interrogé un peu plus tard dans la zone médias, Hadjar est revenu sur sa séance et s’est félicité d’avoir progressé constamment à chaque run et dans chaque partie de la séance qualificative.

"Une séance très détendue. Je n’ai pas connu de rebondissement. C’est aussi la première fois, je crois, dans ma petite carrière en F1, que j’ai amélioré mon temps au tour à chaque passage, même avec des pneus usés. Je me suis simplement mis en condition pour y arriver."