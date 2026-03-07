Une ’très bonne journée’ pour Russell et du ’stress’ pour Antonelli, un résultat parfait pour Mercedes F1

George Russell et Mercedes F1 ont frappé un grand coup lors des qualifications du Grand Prix d’Australie, première course de la saison 2026 de Formule 1 et manche d’ouverture d’une toute nouvelle ère pour la catégorie reine du sport automobile.

Le Britannique a signé la pole position avec deux dixièmes d’avance sur son équipier et sept dixièmes de marge sur Isack Hadjar et Charles Leclerc, qui seront en deuxième ligne demain, et il ne cachait pas sa joie après la séance, alors que tout le clan Mercedes était très souriant.

"C’était une très bonne journée, on savait qu’il y avait de la performance dans la voiture mais on ne sait jamais à quel point" a déclaré Russell, qui est satisfait de voir Andrea Kimi Antonelli à ses côtés, alors que l’Italien a eu un gros accident en EL3.

"La voiture a pris vie cet après-midi, surtout avec les températures plus froides. Je suis heureux que Kimi soit là, ça a été un énorme travail pour l’équipe afin de préparer sa voiture, c’est une superbe journée" poursuit le poleman, qui admet que les nouvelles voitures sont délicates à exploiter en qualifications.

"Ce n’est pas simple à piloter, ce n’est pas simple à comprendre pour les fans, mais je suis impatient d’être à la course demain, je pense qu’on va faire un beau spectacle et je suis heureux de le faire pour les fans ici, c’est toujours génial de venir à Melbourne."

Outre la fiabilité imparfaite du moteur Mercedes, une grande inconnue subsiste : le départ de la course. On sait que les Ferrari sont bien plus redoutables, et Russell s’attend à une phase délicate, même s’il préfère être en pole position pour ce moment complexe.

"Comme beaucoup de choses simples par le passé, les départs, les arrêts au stand sont devenus difficiles. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais c’était bien d’avoir une bonne séance pour partir de la meilleure position possible."

Andrea Kimi Antonelli est donc sur la première ligne après une journée durant laquelle il s’est crashé en EL3 (photos ci-dessous), puis a pris la piste en fin de Q1 sans pouvoir régler sa voiture à sa convenance, avant d’avoir un refroidisseur oublié sur son ponton en Q3.

"Ca a été une journée très stressante, j’ai tapé le mur en EL3 mais mes mécaniciens ont été des héros de réparer la voiture. On n’a même pas vérifié les réglages, on a pris la piste, et être en première ligne est incroyable" s’est félicité l’Italien.

"Ce n’était pas simple, je dois avoir un week-end propre la prochaine fois car ça a quand même compromis ma qualification. Mais on a une course qui nous attend demain et un bon résultat est possible."

Wolff surpris par le large avantage de Mercedes

Le directeur de l’écurie Mercedes F1 était heureux après la séance.

"Je suis ravi que ces voitures à effet de sol capricieuses soient enfin derrière nous et que nous puissions nous concentrer sur ce que nous savons faire de mieux ! Je suis soulagé du travail acharné fourni par toute l’équipe au Royaume-Uni."

"Les mécaniciens ont fait un travail formidable aujourd’hui. La voiture ressemblait à une F1 en Lego jetée par terre, littéralement deux heures auparavant."

"Je leur ai dit cinq minutes avant le début de la séance que nous n’y arriverions pas, puis Max est sorti de piste, ce qui nous a donné les minutes nécessaires pour remettre la voiture en état."

À la question de savoir si Mercedes s’attendait à un écart de sept dixièmes avec le reste du peloton, il répond : "Tout le monde dira qu’ils ont triché en essais ou qu’ils avaient une marge de manœuvre plus importante. Mais on ne peut pas tricher, sinon on ne sait jamais où se trouve la voiture."

"Avons-nous parfois eu 10 kg de plus dans la voiture ? Peut-être bien. Mais nous ne maîtrisons pas encore suffisamment ces voitures pour les alourdir artificiellement, donc cet écart nous surprend, mais je l’accepte."

Et à propos des enquêtes visant Kimi Antonelli pour avoir eu un membre de son équipe sur la voie rapide en Q1 et pour avoir envoyé une pièce de refroidissement en piste en quittant le garage en Q3, Wolff "espère qu’il n’y aura pas de pénalité, car ce n’est pas la faute du pilote. Oui, nous avions un pied sur la voie rapide."

"Compte tenu des efforts fournis par l’équipe sur la voiture ces deux dernières heures, cela peut arriver. Quoi qu’il arrive, j’espère qu’il y aura juste une sanction financière."