’Je n’ai jamais vécu ça’ : Verstappen perplexe après son crash en qualifications

La séance de qualifications a tourné au cauchemar pour Max Verstappen à Melbourne. Le pilote Red Bull a été éliminé dès la Q1 après une sortie de piste provoquée par un blocage soudain de l’arrière de sa monoplace au freinage (voir photos et vidéo ci-dessous).

La surprise a été totale pour lui lors de la première phase des qualifications. Verstappen a perdu le contrôle de sa Red Bull au freinage, terminant sa séance dans le mur et provoquant son élimination immédiate.

Contraint de s’élancer demain depuis les dernières positions sur la grille, le Néerlandais a reconnu ne pas encore comprendre l’origine du problème. Il a en effet été d’abord au centre médical pour vérifier son poignet.

"Oui, tout va bien. J’ai juste dû passer des radiographies pour vérifier que mes mains n’étaient pas cassées."

Interrogé peu après l’incident, Verstappen a expliqué ne pas avoir encore analysé les données avec son équipe, tout en décrivant un comportement très inhabituel de sa voiture.

"Je n’ai pas encore parlé à l’équipe ni regardé les données, mais perdre la voiture comme ça au freinage, je n’ai jamais vécu ça de toute ma vie."

Le pilote Red Bull a évoqué un blocage brutal de l’essieu arrière au moment où il a appuyé sur la pédale de frein.

"J’ai appuyé sur la pédale et soudain tout l’essieu arrière s’est complètement bloqué, donc c’est clairement un peu étrange."

En revenant plus en détail sur la séquence de l’accident, Verstappen a indiqué que le problème semblait survenir avant même la phase normale de rétrogradage, démentant ainsi que ses rétrogradages agressifs pourraient être la cause du blocage.

"Je pense que cela s’est déjà mal passé avant le rétrogradage, parce que dès que j’ai appuyé sur la pédale – car on rétrograde très vite juste après – cela s’est immédiatement bloqué avec peu de pression sur les freins."

"C’est quelque chose de très étrange, c’est certain."

Une course pleine d’inconnues

Avec une place sur les dernières lignes de la grille, selon ce qui se passera pour Stroll et Sainz, la course de dimanche s’annonce particulièrement compliquée pour Verstappen, d’autant que plusieurs interrogations techniques demeurent encore selon lui.

"Il y a encore tellement d’inconnues pour le moment sur lesquelles nous devons travailler. Nous verrons ce que nous pouvons faire demain."

Reste à savoir si Red Bull parviendra à identifier rapidement la cause de ce blocage inattendu afin de permettre à son pilote de remonter dans le peloton lors de la course.